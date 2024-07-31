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娛樂 最新消息

《死侍與金鋼狼》上映 促使9年前PS4遊戲售價飆歷史新高

於2024年7月26日星期五在加州聖地亞哥動漫展上舉行的《獨角獸騎士-死侍》快閃活動。圖中，眾多參與者身穿《死侍》主題服裝，騎著獨角獸，為活動增添了不少趣味和視覺衝擊。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著《死侍與金鋼狼》的上映，曾於2015年推出的PlayStation 4《死侍》遊戲的價格大幅上漲。這款遊戲的價格在eBay上飆升至375美元（約台幣11200元），而未開封的版本甚至可能達到410美元（約台幣12500元）。

綜合外媒報導，《死侍與金鋼狼》全球首週末開片票房超過4.44億美元（約台幣145.89億元），直奔影史第六名。由萊恩·雷諾斯（Ryan Reynolds）和休·傑克曼（Hugh Jackman）主演，電影上映後獲得了廣泛的關注，直接促使了舊版遊戲資料片價格的上升。

根據線上媒體《PriceCharting》的數據，這款PS4遊戲的初始零售價為80美元（台幣2450元），而在2018年5月《死侍2》上映時，市場價格可能只有12美元（台幣360元）。但自從2023年5月《死侍與金鋼狼》開始大量曝光及宣傳以來，這款遊戲的價格直線地上升，並於2024年7月達到歷史新高，平均價格在100美元（約2500台幣）以上。

該遊戲最初於2013年在PlayStation 3和Xbox 360平台上推出，而2015年的重製版現在變得非常稀有，因為該遊戲目前已不再提供數位下載，使得《死侍》的粉絲及玩家現在只能尋找實體光碟版本來遊玩，這也是促使了遊戲價格大幅上漲的一個重要原因。

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