楊丞琳突喊「我沒有變過！」 90度鞠躬吐真實心聲

楊丞琳近年事業重心轉往中國發展。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊丞琳先前因為參加中國綜藝《歌手2024》唱功飽受批評，近日又被爆出曾耍大牌、擺臭臉，儘管如此，她仍時常與粉絲分享心情點滴，近期她忙著在各地展開巡迴演唱會，日前便PO出在演唱會中90度鞠躬的照片，吐露真實心聲。

楊丞琳發文吐露心聲。（翻攝自IG）

楊丞琳在IG曬出自己在吉隆坡演唱會的舞台上，90度深深鞠躬的照片，配文中寫下，「我沒有變過，對待任何機會、任何作品、每次演出、每個舞台，我不會把它視為理所當然，永遠心存感激，包括對你們的感謝。」

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事實上，楊丞琳近年爭議不斷，似乎因為壓力太大，日前楊丞琳在演唱會上向歌迷坦言，很害怕自己的每一步走得不好，就會招來一些惡評，直言「這個社會充滿著很多的溫暖，但是也同時充滿著很多的不友善。」讓現場觀眾聽了相當心疼，替她加油打氣。

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