《你好，我是誰2》李運慶「金歹運」獎金正轉負 崔佩儀答題靠他助力

寇家瑞、朱芷瑩、李運慶上《全民星攻略》宣傳新戲。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《你好，我是誰2》將在8月8日父親節上檔，崔佩儀、朱芷瑩、李運慶與寇家瑞上《全民星攻略》宣傳新戲。主持人曾國城認為演員是大時代的縮影，也是非常珍貴的寶藏，把很多人的生活領域，透過「觀察」演出來，華麗的鋪陳，曾國城想說的是：「有很多演員是生活白痴，除了睡覺、吃飯就是劇本，非常的單調」，從題目的設計中可以發現「誰才是真正的生活觀察家」。

得知寇家瑞在劇中飾演的角色，曾國城驚訝的說「在現實生活中的父子在戲裡面就演父子啊？」，緊接著問「你爸爸會給你嚴厲關愛的眼神嗎？」，寇家瑞相當平靜的回答「不要跟他對戲嘛！」，現場的人聽到全都笑成一團，寇家瑞趕緊補充說明「戲裡要對戲，但是現場跟大家一樣稱呼他為『寇哥』」，李運慶也跟寇家瑞說「不要跟他（寇世勳）一起坐在monitor（拍攝監看螢幕）前面就好」。

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《你好，我是誰2》演員群展現對失智症的了解。（大愛提供）

李運慶搶答快又能答對題，搶答「說話」相關題目，跟他的名字有巧合處，曾國城一語雙關「你叫李運慶講話要運氣」，因為李運慶搶快「運氣」倒不好，獎金竟然由正轉負，寇家瑞搶答題數跟他的話一樣少，不過在一題跟狗有關的奧斯卡冷門題目，不但動手搶答還答對，愛運動的他，碰到運動題也沒在客氣，答題快狠準，拿到的獎金也跟著後來居上，一路戰到最後，新手運超強。

大愛劇《你好，我是誰2》播出在即，崔佩儀、朱芷瑩、李運慶與寇家瑞上《全民星攻略》宣傳新戲。（大愛提供）

《全民星攻略》題目內容也有緊扣著《你好，我是誰2》的劇情，崔佩儀搶答不落人後的速度，可以看出她演戲後對失智症有進一步的了解，還被曾國城誇讚是「生活智慧王」。崔佩儀表示：「寇哥很棒，帶著我們這些小傢伙，把（演）這個戲跟著他的Tempo。」大愛劇《你好，我是誰2》演員參加「全民星攻略」的節目內容，七月三十一日晚間九點在東森綜合台播出。大愛劇《你好，我是誰2》八月八日起，週一至週五在大愛頻道及大愛劇場YT頻道播出。

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