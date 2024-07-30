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娛樂 最新消息

《第三次結婚》女星遭鯖魚巴頭 魚尾擺動血濺四方

吳世英在《第三次結婚》慘遭吳丞芽用鯖魚打。（中天娛樂台提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《第三次結婚》以復仇為題材，女二吳世英有場戲遭女主角吳丞芽拿起冷凍鯖魚狂打，拍攝過程魚腥味超重，且該條魚因為不斷擺動，血濺四方，噴到吳世英臉上，狗血劇情引發觀眾熱議。

吳世英近期在爆紅韓劇《背著善宰跑》裡飾演「太妹」一角，雖然戲分不多，但出場妝容打扮和演技吸睛，這次她在《第三次結婚》飾演女主角假面閨密「姜世蘭」，是首次嘗試心性惡毒的角色。

吳世英劇中囂張跋扈的模樣，與戲外甜美氣質形象的她相差甚遠，她談及，許多觀眾都不敢置信戲裡戲外是同一個人，「因為實在跟自己形象有很大的差別，連我的好朋友都問我說這個是妳嗎，受到很大衝擊」。

吳世英在《第三次結婚》成假面閨密。（中天娛樂台提供）

此次吳世英為詮釋好《第三次結婚》的反派角色，事先向「壞女人前輩」吳丞芽取經，更參考「國民惡女」李幼梨以及金素妍兩位前輩的作品。

吳世英提到過去曾聽說演反派容易入戲太深，萬萬沒想到自己竟也發生這種情況，「某天造型師喊了我的名字，這時我不自覺回頭惡狠狠地瞪了造型師一眼」。《第三次結婚》每週一至週四晚間6至8點在中天娛樂台播出。

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