晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

消費者火大！紀卜心賣假奶嗆網友文盲 作家撂重話揭「溺斃關鍵」

小吳（左）與紀卜心共同創立的手搖飲料店，爆出鮮奶茶成分標示不清。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕由網紅紀卜心與YouTuber小吳共同創立的手搖飲店「十盛」，被爆出鮮奶茶非純鮮乳製成，不但沒在第一時間道歉，甚至大搞促銷活動令人反感，紀卜心甚至惱羞成怒嗆網友「文盲」，惹怒眾多消費者再掀爭議。對此，美食作家林承彥則撂重話，直言兩人輕忽危機如海嘯，沒有即刻應對導致下秒溺斃。

針對紀卜心、小吳「賣假奶」一事，林承彥透露，自己於一個月前買一杯飲品要等30分鐘，如今只看到店員閒賦且門可羅雀，他認為有數百個前車之鑑可當負面教材參考，但危機處理似乎永遠只會更糟，直言兩人太過於驕傲，輕忽危機如海嘯，沒有即刻應對，下一秒就溺斃。

「出錯了，確定知道自己有錯，得道歉反省，後來才是補償或優惠。十盛相反，他們還想靠負面聲量來賺取利益，祭出了奶精奶茶買一送一。」林承彥認為小吳、紀卜心眼見撻伐聲浪愈來愈多後，才釋出影片並用哭腔哽咽道歉。

林承彥坦言台灣人也許健忘，幾週後還是可以門庭若市，「但我想的是，飲料店何其多，街頭巷尾絕對不缺十盛。貪圖蠅頭小利，做生意缺乏誠信，還打算仰仗聲量炒作！」對此，他則撂重話痛批：「這樣的店我為什麼還要再去？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中