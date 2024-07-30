消費者火大！紀卜心賣假奶嗆網友文盲 作家撂重話揭「溺斃關鍵」

小吳（左）與紀卜心共同創立的手搖飲料店，爆出鮮奶茶成分標示不清。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕由網紅紀卜心與YouTuber小吳共同創立的手搖飲店「十盛」，被爆出鮮奶茶非純鮮乳製成，不但沒在第一時間道歉，甚至大搞促銷活動令人反感，紀卜心甚至惱羞成怒嗆網友「文盲」，惹怒眾多消費者再掀爭議。對此，美食作家林承彥則撂重話，直言兩人輕忽危機如海嘯，沒有即刻應對導致下秒溺斃。

針對紀卜心、小吳「賣假奶」一事，林承彥透露，自己於一個月前買一杯飲品要等30分鐘，如今只看到店員閒賦且門可羅雀，他認為有數百個前車之鑑可當負面教材參考，但危機處理似乎永遠都只會更糟，直言兩人太過於驕傲，輕忽危機如海嘯，沒有即刻應對，下一秒就溺斃。

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「出錯了，確定知道自己有錯，得道歉反省，後來才是補償或優惠。十盛相反，他們還想靠負面聲量來賺取利益，祭出了奶精奶茶買一送一。」林承彥認為小吳、紀卜心眼見撻伐聲浪愈來愈多後，才釋出影片並用哭腔哽咽道歉。

林承彥坦言台灣人也許健忘，幾週後還是可以門庭若市，「但我想的是，飲料店何其多，街頭巷尾絕對不缺十盛。貪圖蠅頭小利，做生意缺乏誠信，還打算仰仗聲量炒作！」對此，他則撂重話痛批：「這樣的店我為什麼還要再去？」

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