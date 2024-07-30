太囂張！「台灣最強高中生」Ray 紐約惹警掏槍

「台灣最強高中生」Ray參加多明尼加日，驚動紐約警方。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在日本認識美國千萬超人氣直播主凱．賽納特（Kai Cenat）而獲得「台灣最強高中生」封號的Ray，歐美知名度暴漲，且不斷在美國社群掀起浪潮。日前Ray前往美國紐約參加「多明尼加日」大遊行，巧遇另一位百萬級實況主Fanum，兩人合體引來大批人潮，甚至還上演真人版「GTA（俠盜列車手）」，開著紫色超跑飆車，驚動紐約警察局（NYPD），警察甚至擋在超跑前掏槍。

Ray（左）與他的超級千萬人氣實況主好友Kai。（翻攝自IG）

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Ray披著多明尼加的白色十字架旗幟，並一路進行直播，沒想到竟碰到Fanum，兩人開開心心合體，Ray還坐上Fanum的亮紫色藍寶堅尼Urus超跑，在紐約街頭兜風，沒想到車速過快，連Ray都忍不住要求開慢一點。

紐約警察要求車內乘客下車。（翻攝自YouTube）

兩人直播引起大批民眾包圍，由於人群過於密集，紐約警察局人員不但出動觀察，還派遣直升機在上空掌握現場情形。當超跑駛入市區等待紅綠燈時，警察突然持槍靠近，要求車上所有人下車。雖然車上乘客告知警察無人持有槍枝，但員警持槍，堅持要求Ray一行人下車，直播也嘎然而止。

Ray有「台灣最強高中生」之稱。（翻攝自IG）

截至目前為止Fanum和Ray都沒有在社群上更新狀況，不過根據現場消息，超跑當場遭紐約警方扣留，負責駕駛的司機也被上銬帶回警局。

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