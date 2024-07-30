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娛樂 電視

郭泓志抓「上千隻鮑魚」洗到崩潰 私下卻愛揪乱彈阿翔偷懶

〔記者侯家瑜、實習記者謝函穎／台北報導〕《嗨！營業中》第四季今（30）舉辦媒體記者會，主持群姚元浩、吳映潔、莎莎和乱彈阿翔親自出席外，身在美國的隊長郭泓志也透過視訊齊聚。

身在美國的隊長郭泓志（後方大螢幕）也透過視訊齊聚。（記者潘少棠攝）

郭泓志被其他主持群爆料私下愛偷懶，姚元浩說：「每當我們忙得焦頭爛額時，常看到遠方有一個人在樹下吃冰納涼，他還會揪阿翔一起。」莎莎笑說郭泓志偷懶得很可愛，所以都捨不得罵；姚元浩也不忘稱讚郭泓志在逆境中很懂生存，但還是會努力找方法治他。

《嗨!營業中》第四季記者會，（左起）吳映潔、乱彈阿翔、姚元浩、莎莎。（記者潘少棠攝）

姚元浩還提及有次郭泓志抓了近1000隻鮑魚回來，在廚房洗鮑魚洗到崩潰，說著就變成「他摸鮑魚摸到不快樂」，引來現場一陣笑聲，一旁的鬼鬼趕緊說：「我們說的是真的！不要亂想。」還封郭泓志為「洗鮑達人」。

阿翔從不熟、不太會找別人聊天，到現在彼此有革命情感。（記者潘少棠攝）

姚元浩說阿翔和大家不熟、不太會找別人聊天，到現在彼此有革命情感，鬼鬼也笑說：「從來沒有想過可以跟乱彈阿翔成為朋友，以前他都不加群組、不回訊息，到現在會說生日快樂了」但隊長郭泓志電話連線時表示一直被姚元浩罵，甚至會和阿翔私下討論怎麼跟姚元浩溝通，讓他再三強調：「我只是講話大聲，但有禮貌！」讓在場眾人笑翻。

姚元浩說在消防隊受訓讓他感觸很深。（記者潘少棠攝）

談到印象最深刻的事件，姚元浩說在消防隊受訓讓他感觸很深，因受訓完剛好發生新竹晴空匯大火，看見2名消防隊員不幸殉職，他表示得知此消息大家都很難過，因為訓練時身上穿的衣服、用的用具都跟消防員一樣，感歎道：「再怎麼準備都還是會發生意外。」

吳映潔提到這一季真的很恐怖，很多事情是日常生活再放大一百倍。（記者潘少棠攝）

吳映潔則提到這一季真的很恐怖，很多事情是日常生活再放大一百倍，不管是消防隊、流水席辦桌，一千人份餐光是備料就超瘋狂。而在片花中也少不了被姚元浩罵，不過她笑說：「已經好久沒哭了，現在都是因為感動而落淚，這次跟以前真的很不一樣，學到很多常識。」

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