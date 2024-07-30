裘莉愛子驚傳車禍！追撞汽車「沒戴安全帽」緊急送醫

安潔莉娜裘莉。（美聯社）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt）長達7年的離婚訴訟終於在去年畫下句點，他們過去曾領養、生育6個小孩，其中越南裔的次子帕克斯（Pax Jolie-Pitt）驚傳於美國時間29日發生車禍，緊急送往醫院。

安潔莉娜裘莉的養子帕克斯驚傳車禍。（法新社）

據《TMZ》報導，現年20歲的帕克斯在洛杉磯的街道上騎乘電動自行車，當時正值交通高峰時段，他正準備要停紅燈時，不慎追撞上一輛停在十字路口的汽車。事故發生後，汽車司機下車查看帕克斯的情況，發現他並沒有戴安全帽，隨後警察和護理人員趕到了現場。

請繼續往下閱讀...

目擊者透露，帕克斯當下表示臀部感到疼痛，並且頭部明顯受傷，因此緊急送往洛杉磯一間醫院接受治療，目前傷勢穩定，可能當晚就可以出院回家。不過當時帕克斯並未配戴安全帽，是否有違規情況，還待警方進一步調查。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法