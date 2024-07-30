3G關閉衝擊弱勢長輩 陳亞蘭號召「請支援手機」捐贈

藝人唐玲（左起）、紀寶珠、陳亞蘭、紀麗如等號召民眾響應公益活動，捐贈手機給弱勢獨居長輩，讓其免於3G斷訊之苦，持續與社會保持聯繫。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年6月底，台灣正式關閉3G訊號，不少民眾慣用的手機型號紛紛斷訊，由藝人為種子隊組成的台灣優質生命協會，擔心部分長輩因而連緊急電話都打不通，「嘉慶君」的金鐘視帝陳亞蘭挺身號召，呼籲民眾「請支援手機」，獲遠傳電信、台灣三星支持，盼讓長者感受社會溫暖、持續與社會保持聯繫。

台灣優質生命協會關注獨居長者的通訊問題，3G停用後恐致舊手機停話，如獨居的張伯伯（左2）及高齡90多歲的郭奶奶（右2）接碰到手機無法撥打問題，協會趕緊捐贈手機幫助解決問題。（記者吳柏軒攝）

陳亞蘭亦擔任該協會副理事長，她今（30日）表示，協會長期幫助高齡90多歲的郭奶奶，她10年前主動關懷並居家照護恩人謝姓爺爺，但老老照護致生活開銷拮据，她的舊手機上僅協會與社工電話，但今年碰到3G停用已無法操作，陳再度扮演清朝嘉慶君遊台灣的戲碼並說：「嘉慶君到民間了解民生，現在獨居長者的問題就是手機號消失了！」

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台灣優質生命協會與遠傳電信、台灣三星等合作「請支援手機！」公益活動，盼解決長輩舊手機3G斷訊問題，號召民眾捐贈手機，讓愛發光發亮。（記者吳柏軒攝）

該協會秘書長紀寶如說，協會服務約200多名獨居長者，其中許長輩對3G停用的後果並不了解，導致其舊型手機無法通話，甚至不能撥打緊急求助電話（119、110等），且長輩面對經濟壓力，也無法更換新型手機，這次協會與遠傳電信、台灣三星等合作發起公益活動，盼讓長輩感受社會溫暖、與社會保持聯繫。

台灣優質生命協會服務的郭奶奶（左2）與張伯伯（後右2）皆因3G斷訊無法通話，獲贈新的智慧型手機後，志工們也忙著教導爺奶如何使用，讓其感受溫暖與聯繫。（記者吳柏軒攝）

遠傳電信總經理井琪表示，3G服務大眾很久了，但如今設備落後，修復不易，退場節省大量電力、省下的碳排放量是好幾百座大安森林公園減碳效益，但仍有幾十萬人習慣3G電話，尤其弱勢老人家須關注，願積極參與這次公益活動。台灣三星總經理梁準原（Jun Yang）也說，希望為長輩送上溫暖，透過科技的力量，創造更家友善的環境。

抗癌5年成功的女星唐玲今也現身，並透露曾有過手機打不出去的經驗，呼籲大家共同來解決獨居長輩的困境，參與手機捐贈活動，為長輩帶來更多聯繫和安全感。

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