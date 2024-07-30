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保庇天后王彩樺挺公益 掏2萬元買彰化中秋公益禮盒

保庇天后王彩樺挺公益，推廣彰化中秋公益禮盒，還率先花了2萬元購買，獲得縣議員賴清美（圖左）、立委謝衣鳯（圖右）的讚許！（賴清美提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕送禮還能做愛心！彰化縣中秋公益禮盒今天進行聯合行銷，今年請來有「台灣濱崎步」之稱的保庇天后王彩樺一起來推廣，王彩樺率先掏腰包2萬元來做愛心，彰化縣工業會理事長盧玉娟也購買6萬元，縣議員賴清美也一口氣認購100盒！

藝人王彩樺表示，感謝王惠美縣長給她這個機會一起來做公益，她看到公益單位所做的產品，無論只是小小的一片餅乾，都是非常努力學來的，希望大家給用行動來鼓勵他們。因此，她自己率先購買2萬元，表達最直接的支持。

彰化縣中秋公益禮盒今天進行聯合行銷，今年請來有「台灣濱崎步」之稱的保庇天后王彩樺一起來推廣。（記者劉曉欣攝）

賴清美表示，今年是她第18年送愛心月餅，因為她看到凱米颱風災情衝擊中南部，擔心會影響中秋公益禮盒的訂單，今天決定要先訂100盒再說，要用行動來做愛心。

王惠美指出，今年邀集縣內9家身障機構與庇護工場推出中秋公益禮品，為了促進買氣，歡迎所有人一起來做公益，只要購買500元以上，就可以多送一組「2024彰化GO購」抽獎序號，有機會把百萬名車開回家。

彰化縣中秋公益禮盒今天進行聯合行銷，今年請來有「台灣濱崎步」之稱的保庇天后王彩樺一起來推廣。（記者劉曉欣攝）

今年彰化中秋公益禮盒有：愛加倍工場的「陳炳臣金獎咖啡文創禮盒」、肯納兒烘焙坊的「肯納綜合禮盒」、康復之友協會的「土鳳梨酥禮盒」、喜樂保育院的「喜樂真愛禮盒」、小嶺頂愛啟兒關懷協會的「宇宙奇想禮盒」、慈生仁愛院的「走月亮禮盒」、慈恩庇護休閒農場的「黃金中瓜禮」、聖母聖心的「泡菜及蜂蜜柚子茶」及靜鴻家園的「蜂蜜迷你組」等，歡迎大家從即日起快來訂購，還享有早鳥優惠。

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