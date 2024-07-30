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娛樂 最新消息

安芝儇韓國「伴遊2天開價逼近3萬」！陪玩細節全曝光

安芝儇來台發展人氣不斷飆升。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇，擁有亮眼外型及大長腿，被封為「最強外掛」，人氣不斷飆升，就有業者看準商機，主打可以和安芝儇同遊韓國的行程，4天3夜要價近3萬元新台幣。

安芝儇同遊韓國4天3夜行程曝光，僅有2天能見到女神。（翻攝自INTERPARK）

據《CTWANT》報導，有業者與安芝儇合作推出4天3夜的旅行團，旅遊過程中，5月加盟韓國啦啦隊的壯壯，以及另一名韓國啦啦隊女神金賢姈也會在巡迴賽時現身，旅遊單人行程定價為115萬韓元（約新台幣28750元）。不過細看行程安排，前後2天都是自由活動，該團也不包含機票、旅遊保險、房間差額，以及自由時間的交通費用。

與安芝儇（中）同遊韓國之旅，預計金賢姈（左）、壯壯（右）也會出席。（翻攝自INTERPARK）

據悉，此趟旅程啦啦隊並不會陪同深入了解韓國，儘管第3天上午有額外的水源觀光行程，安芝儇也不會伴遊，實際上與女神相處的時間僅有2天，活動包含一起看球賽、參觀韓國民俗村、愛寶樂園、共進晚餐。網站中也指出，出團人數最低為20人，若未達出團標準，會在2星期前通知，因此粉絲還需要等到活動前半隔月，才能確定自行購買機票。

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