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娛樂 最新消息

炎亞綸今搭熱氣球飛高高 耀樂提前一天卻槓龜

〔記者劉人瑋／台東報導〕藝人炎亞綸（本名吳秉孺）去年被網紅「耀樂」控訴，持有私密影片等事件，引起外界高度關注，即使後續兩人風波不斷到如今網路開嗆，但昨天耀樂才搭熱氣球可惜未果，今天則換炎亞綸搭球順利升空，這肯定不是愛相隨，而是有志一同。

耀樂在IG上表示昨天沒搭上熱氣球，感到可惜。（擷取自耀樂IG）

其實耀樂曾經來過鹿野高台的消息還是他自己在IG上公開，工作人員才知道。

發稿時間前12小時，耀樂在IG上發文「今年又沒搭上熱氣球，已經槓龜第二年，真的好想搭熱氣球啊！」、「明天（30日）就要回台北了，如果等下凌晨（30日凌晨）再衝一波，你們覺得怎樣？」

雖然不知耀樂是否清楚炎亞綸今天上鹿野高台，但所幸兩人「決戰鹿野山巔」劇碼並沒出現，或許真的只是巧合、兩人有志一同，時間也錯開。

耀樂在IG上表示昨天沒搭上熱氣球感到可惜，熱氣球地勤表示，光在地面噴火也看出昨天風大難以立球。（擷取自耀樂IG）

根據工作人員分析，耀樂所發照片的確就是昨天下午狀況，照片中的人潮狀況與現場環境相符，「看來他似乎真有到場」昨天下午因為風大根本難以立球，甚至「Hello Kitty 」球也強烈搖擺，而他站立的則是被暱稱「麥當勞球」的球籃，球為荷蘭所屬、飛行員是來自法國的Garance，一樣也無法立球，而「迄今還沒發現耀樂出現」。

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