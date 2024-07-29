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娛樂 最新消息

邊荷律黑色泳衣炸出性感雪白 跪地拍片自己幫自己呼呼

邊荷律在影片中大秀好身材。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國啦啦隊女神邊荷律（변하율）原為韓國職棒起雅虎啦啦隊隊長，今年加盟中信兄弟Passion Sisters成為球場邊最美的風景。今（29）日邊荷律在社群平台上傳拍攝泳裝照的花絮，從影片當中可看見邊荷律穿著黑色泳衣，更襯托出雪白肌膚，且性感比基尼遮不住她的火辣雙峰，讓人血脈賁張。由於邊荷律是跪在地上拍片，所以膝蓋很痛，她只好自己幫自己的膝蓋呼呼，模樣超級可愛。

邊荷律甜美動人，很多人都非常喜愛她。（翻攝自IG）

邊荷律的社群帳號擁有將近30萬追蹤，平常也會在上頭和粉絲分享生活、互動，今天曬出的影片長約10秒鐘。剛開始映入眼簾的是穿著黑色連身泳衣的邊荷律，下半身用半透明薄紗當作短裙，修長美腿遮不住，雪乳也在她不斷跳動、擠壓帶來旖旎風光。

邊荷律原為韓國職棒起雅虎啦啦隊隊長。（翻攝自IG）

不斷保持招牌甜笑的邊荷律開心的比著愛心，但是鏡頭一轉就看到她蹲在地上，原來一直跪著拍片讓她膝蓋很痛，她揉膝蓋的模樣把網友迷暈，瘋喊：「揉膝蓋動作好可愛」、「什麼啊 衣服穿好！」

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