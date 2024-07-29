小吳、紀卜心開奶茶店慘遭炎上！ 年收10億餐飲大亨阿緯說話了

阿緯朝「餐飲大亨」之路邁進。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「阿緯」劉峻緯創立緯豆集團，代理的「點點心」、「忠青商行」去年年營收破10億，今天（29）他再拓展版圖，自創的湘菜品牌「炒湘湘」開幕，目前他旗下共有23家店，預計年底會開到25家，成為不折不扣的「餐飲大亨」。

王子（右）、阿緯出席全新湘菜品牌「炒湘湘」開幕記者會。（記者王文麟攝）

今天他找來「王子」邱勝翊站台，兩人的副業都做得有聲有色，王子謙稱「還在學習 」，私下的聚會大家都會分享經驗，也自爆自己服裝品牌的業績已經被「毛弟」邱宇辰的超過，所以投資了弟弟的品牌，「他開賣首日千萬。」

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阿緯。（記者王文麟攝）

至於為何這次推出自己的品牌，沒找「小煜」楊奇煜來站台，阿緯則開玩笑說，「因為（他）兩個兒子長大速度快，對我女兒有虎視眈眈的計畫，綜合考量預算的狀態下，王子很適合。」

至於網紅小吳、紀卜心經營鮮奶茶店遭到炎上風波，阿緯也坦言餐飲業對食品標示和危機處理是非常重要的，過程中每個人總會有不小心的時候，但第一時間要做出處理，網友會比較在意負責任的態度，如何交代及處理是很重要的。

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