「紫霞仙子」朱茵近照曝光 激美容貌太不科學

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港女星朱茵以周星馳電影作品《大話西遊》中「紫霞仙子」一角聲名大噪，更成為星女郎當中的經典。朱茵私生活低調，社群平台更新一直停在2021年，很多人都不知道近來她在忙什麼？過得怎麼樣？日前朱茵現身第18屆FIRST青年電影展，有網友拍下她的倩影，即使歲月如梭，朱茵的樣貌還是那麼凍齡、那麼美。

朱茵近照（右）看起來與當年無差異。（翻攝自小紅書）

網友在飯店電梯巧遇朱茵，親切的朱茵答應粉絲合照要求，粉絲也耐不住心中的歡喜，上傳到網路，且對朱茵贊不絕口，直呼：「男人至死是少年、明星始終是紅顏」、「真不敢相信心中女神就此相見」。照片裡的朱茵穿著簡單藍色外套搭配灰色T恤，下搭則是休閒風濃厚的破洞牛仔褲和白色運動鞋，俐落的短髮看起來很顯年輕。

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網友看到朱茵（右）忍不住要求合照。（翻攝自小紅書）

朱茵出生於1971年，年紀已過半百，但是號稱「不老女神」的她至今仍維持精緻五官、迷人身材。朱茵2012年和Beyond員團吉他手黃貫中結婚後便淡出影壇，直到近年兒女長大了，去年開始接拍新劇，重拾演藝事業。

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