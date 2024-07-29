晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

無尊「罹妥瑞氏症」就診 遇奇特醫師叫他去學甩尾

無尊分享妥瑞氏症就診過程。（緯來綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《女王大人》日前邀請范瑞君、無尊，和五位護理師上節目分享醫護行業的辛酸和令人難忘的事件，無尊分享曾遇過想用奇特方法治療他的醫生。

護理師AN9分享加護病房人力短缺的辛酸無奈。（緯來綜合台提供）

無尊說自己因為妥瑞氏症的關係，以前常去身心科就診，當時遇到一位醫生跟無尊說吃藥副作用很強，最主要是要讓自己情緒放鬆，於是叫無尊去學甩尾可以適當放鬆情緒，讓病情好轉，當時還在就學時期的無尊沒有摩托車，醫生還叫無尊去買一台，說甩尾很紓壓，讓無尊驚呼：「太奇怪了！」

護理師分享醫護人員的辛酸故事。（緯來綜合台提供）

台灣醫護人員除了人力短缺，以及常態性工作超時問題以外，還會遇到許多讓護理師難為的不合理要求，在加護病房有6年經歷的護理師AN9分享，加護病房因為一天只有2個會客時間，一次半小時，所以病人所有生活起居都交由護理師負責，每天要幫病人床上沐浴，再換掉整套床單、棉被跟衣服，但家屬還會再要求2天要幫病人洗一次頭，甚至會檢查洗髮精有沒有變少，讓人手不足的護理師壓力爆表，AN9還分享也有習慣性便祕的病人，會開口要求：「大不出來可以幫我挖嗎？」主持人曾國城詢問在場護理師，是否都有過這樣的經驗，結果每個人都點頭表示有替病人挖過糞石的經驗，讓曾國城忍不住要現場眾人掌聲鼓勵，獻給這些辛苦的護理師們。

護理師Jasmine分享加護病房難忘經驗 。（緯來綜合台提供）

有7年護理師經歷的Jasmine則分享曾經在加護病房裡，遇過一位意識不清只能插著鼻胃管的病人，因為家屬信仰的關係，有到寺廟去求符水，希望醫生能用鼻胃管灌符水給病人喝，但這位病患狀況特別，有腸胃道出血的問題，不能隨意吃東西，家屬卻非常堅持一定要灌符水，最後被醫師拒絕，家屬竟然直接用灑的，灑到病患全身衣服都濕掉，失控行徑讓醫護人員相當為難。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中