無尊「罹妥瑞氏症」就診 遇奇特醫師叫他去學甩尾

無尊分享妥瑞氏症就診過程。（緯來綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《女王大人》日前邀請范瑞君、無尊，和五位護理師上節目分享醫護行業的辛酸和令人難忘的事件，無尊分享曾遇過想用奇特方法治療他的醫生。

護理師AN9分享加護病房人力短缺的辛酸無奈。（緯來綜合台提供）

無尊說自己因為妥瑞氏症的關係，以前常去身心科就診，當時遇到一位醫生跟無尊說吃藥副作用很強，最主要是要讓自己情緒放鬆，於是叫無尊去學甩尾可以適當放鬆情緒，讓病情好轉，當時還在就學時期的無尊沒有摩托車，醫生還叫無尊去買一台，說甩尾很紓壓，讓無尊驚呼：「太奇怪了！」

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護理師分享醫護人員的辛酸故事。（緯來綜合台提供）

台灣醫護人員除了人力短缺，以及常態性工作超時問題以外，還會遇到許多讓護理師難為的不合理要求，在加護病房有6年經歷的護理師AN9分享，加護病房因為一天只有2個會客時間，一次半小時，所以病人所有生活起居都交由護理師負責，每天要幫病人床上沐浴，再換掉整套床單、棉被跟衣服，但家屬還會再要求2天要幫病人洗一次頭，甚至會檢查洗髮精有沒有變少，讓人手不足的護理師壓力爆表，AN9還分享也有習慣性便祕的病人，會開口要求：「大不出來可以幫我挖嗎？」主持人曾國城詢問在場護理師，是否都有過這樣的經驗，結果每個人都點頭表示有替病人挖過糞石的經驗，讓曾國城忍不住要現場眾人掌聲鼓勵，獻給這些辛苦的護理師們。

護理師Jasmine分享加護病房難忘經驗 。（緯來綜合台提供）

有7年護理師經歷的Jasmine則分享曾經在加護病房裡，遇過一位意識不清只能插著鼻胃管的病人，因為家屬信仰的關係，有到寺廟去求符水，希望醫生能用鼻胃管灌符水給病人喝，但這位病患狀況特別，有腸胃道出血的問題，不能隨意吃東西，家屬卻非常堅持一定要灌符水，最後被醫師拒絕，家屬竟然直接用灑的，灑到病患全身衣服都濕掉，失控行徑讓醫護人員相當為難。

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