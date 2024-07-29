泰男神Bright、Gulf都在唱！金曲製造機8月新莊開唱

泰國Tilly Birds主唱3rd（左起）、鼓手Milo、吉他手Billy。（B'in Live Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國新生代搖滾樂團Tilly Birds將在8月29日於新莊Zepp New Taipei舉行首次台灣專場演唱會，他們曾於今年2月來台參與音樂祭，信守承諾，僅暌違半年就二訪台灣，團員也紛紛表示，台灣觀眾真的非常熱情，期待能快點再度來台把最完整的演唱會獻給所有粉絲。

Tilly Birds由主唱3rd、吉他手Billy和鼓手Milo組成，他們有著「失戀情歌專家」、「金曲製造機」的稱號，擁有多首神曲之外，還被話題BL劇《Bad Buddy Series》、《My School President》選為插曲，連男神Bright和Gulf都選定為見面會演唱曲。

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泰國Tilly Birds主唱3rd（左起）、鼓手Milo、吉他手Billy來台舉行演唱會。（B'in Live Entertainment提供）

擁有絕佳創作、製作能力的Tilly Birds，3人對音樂十分執著有想法，自給自足，幾乎一手包辦所有音樂創作。主唱3rd除了細膩又高亢的絕品嗓音外，還擅長寫詞與影像導演，精準的文字與影像掌控能力，完成了目前累積2.1億觀看的代表作《Same Page?》MV；吉他手Billy是Tilly Birds的御用製作人，曾憑第二張專輯《It's Gonna Be OK》獲得TOTY Music Awards泰國流行音樂頒獎典禮年度最佳製作人獎，更受邀為羅杰夫（Jeff Satur）、超人氣天團HYBS製作音樂作品。

全能鼓手Milo除了打鼓外，也擅長很多其他樂器和技能，包含Bass、吉他、鍵盤、RAP和編曲，常常可以在現場演出中，看到他同時演奏兩種樂器，並憑Nont Tanont的熱門單曲《Always With Me》，入圍TOTY Music Awards 2022泰國流行音樂頒獎典禮年度最佳製作人獎。

自發行第二張專輯後，Tilly Birds馬不停蹄的一邊展開巡演，並參加世界各地的音樂祭演出，同時籌備第一張全英文專輯，透過於不同國家汲取的能量，挑戰將屬於他們的聲音散播到全世界，最新單曲《White Pills》更在年初來台表演時搶先唱給台灣歌迷過過癮，讓人不禁期待8月29日專場演出時，他們會再給台灣歌迷們帶來什麼驚喜，專場演唱會門票將於本週六8月3日上午11點於KKTIX售票系統開賣。

泰國樂團Tilly Birds票區圖。（B'in Live Entertainment提供）

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