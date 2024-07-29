晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰男神Bright、Gulf都在唱！金曲製造機8月新莊開唱

泰國Tilly Birds主唱3rd（左起）、鼓手Milo、吉他手Billy。（B'in Live Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國新生代搖滾樂團Tilly Birds將在8月29日於新莊Zepp New Taipei舉行首次台灣專場演唱會，他們曾於今年2月來台參與音樂祭，信守承諾，僅暌違半年就二訪台灣，團員也紛紛表示，台灣觀眾真的非常熱情，期待能快點再度來台把最完整的演唱會獻給所有粉絲。

Tilly Birds由主唱3rd、吉他手Billy和鼓手Milo組成，他們有著「失戀情歌專家」、「金曲製造機」的稱號，擁有多首神曲之外，還被話題BL劇《Bad Buddy Series》、《My School President》選為插曲，連男神Bright和Gulf都選定為見面會演唱曲。

泰國Tilly Birds主唱3rd（左起）、鼓手Milo、吉他手Billy來台舉行演唱會。（B'in Live Entertainment提供）

擁有絕佳創作、製作能力的Tilly Birds，3人對音樂十分執著有想法，自給自足，幾乎一手包辦所有音樂創作。主唱3rd除了細膩又高亢的絕品嗓音外，還擅長寫詞與影像導演，精準的文字與影像掌控能力，完成了目前累積2.1億觀看的代表作《Same Page?》MV；吉他手Billy是Tilly Birds的御用製作人，曾憑第二張專輯《It's Gonna Be OK》獲得TOTY Music Awards泰國流行音樂頒獎典禮年度最佳製作人獎，更受邀為羅杰夫（Jeff Satur）、超人氣天團HYBS製作音樂作品。

全能鼓手Milo除了打鼓外，也擅長很多其他樂器和技能，包含Bass、吉他、鍵盤、RAP和編曲，常常可以在現場演出中，看到他同時演奏兩種樂器，並憑Nont Tanont的熱門單曲《Always With Me》，入圍TOTY Music Awards 2022泰國流行音樂頒獎典禮年度最佳製作人獎。

自發行第二張專輯後，Tilly Birds馬不停蹄的一邊展開巡演，並參加世界各地的音樂祭演出，同時籌備第一張全英文專輯，透過於不同國家汲取的能量，挑戰將屬於他們的聲音散播到全世界，最新單曲《White Pills》更在年初來台表演時搶先唱給台灣歌迷過過癮，讓人不禁期待8月29日專場演出時，他們會再給台灣歌迷們帶來什麼驚喜，專場演唱會門票將於本週六8月3日上午11點於KKTIX售票系統開賣。

泰國樂團Tilly Birds票區圖。（B'in Live Entertainment提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中