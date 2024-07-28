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娛樂 日韓

梨泰院悲劇再現！大咖DJ開演「人潮擠爆」 觀眾求救：不能呼吸了

Peggy Gou表演熱度太高，人潮擠爆現場。（翻攝自IG、YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2022年韓國首爾梨泰院因慶祝萬聖節狂歡，發生嚴重的踩踏死亡事件，造成156人過世、多人輕重傷，在當時引起全球關注。怎料，近日大咖DJ具佩琪參與Boiler Room 2024音樂節時，湧入大批人潮朝聖，導致現場觀眾有人無法呼吸，讓活動緊急喊卡，而具佩琪也在事後道歉

Peggy Gou事後表示針對消退票問題，會釋出最大誠意協助大家。（翻攝自IG）

大咖DJ「Peggy Gou」具佩琪在國際間享有超高知名度，不少粉絲得知她在28日參加Boiler Room 2024盛會特地到現場支持，怎料因為室內擠滿人潮，以致部分觀眾出現呼吸困難的情況，警方從12點半就不斷接到報案電話表示「這裡聚集太多人了」、「不能呼吸了」，導致原本預計凌晨4點才結束的活動，緊急在午夜1點喊卡。

Peggy Gou表演現場人山人海，有民眾反映無法呼吸。（翻攝自YT）

據韓媒報導，警方、消防員收到通報後立刻出動，現場有5人出現呼吸困難的症狀，所幸在接受治療後，已經安全返家，未有傷亡情況。Peggy Gou事後也在社群上道歉，表示會針對退票提供最大誠意的協助，但該事件依舊引起韓國民眾撻伐。

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