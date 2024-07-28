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娛樂 日韓

韓星金賽羅透露曾遭前輩霸凌含淚錄節目 痛心：被當笑柄

韓國女星金賽羅上節目曝光前輩對她羞辱的過去。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金賽羅（音譯，김새롬）近日上網路節目並說出自己在新人時期常受到前輩霸凌、出言侮辱，讓當時的她感到相當痛苦，每次錄影都是忍著眼淚才完成工作，節目播出後不少網友感到相當震驚。

金賽羅（左）在節目中說出自己曾遭前輩霸凌的過去。（翻攝自YouTube）

金賽羅參加張英蘭所主持的網路節目《A級張英蘭》，她在節目裡面提到，自己21歲的時候，曾經跟一位男性前輩藝人參加節目，但前輩對她不斷羞辱、嘲笑，且故意在觀眾面前說她「像個傻瓜一樣」，因為對方是演藝圈前輩，金賽羅敢怒不敢言，加上韓國演藝圈「倫理觀念」保守，所以當時金賽羅不想惹事，只能把委屈往肚裡吞。沒想到這位前輩看到金賽羅沒反抗，竟然軟土深掘，變本加厲的羞辱她，更把她當作笑柄不斷攻擊她，讓她心中非常難過。

金賽羅（左）還透露前輩私底下也不斷說她壞話。（翻攝自YouTube）

事情還不只如此，在節目上霸凌金賽羅的男星，連節目結束後也沒放過她，不但在大家面前訓斥她，更無禮的辱罵金賽羅父母，金賽羅心裡除了委屈之外也感到很氣憤。最後只能透過經紀人調解，前輩非但不認錯，還想動手打金賽囉，惡劣至極。

「拍攝時我眼淚直掉，還是強忍著完成了節目」金賽羅說，因為跟節目簽了合約，只能含淚錄影，但當時心裡常常覺得：如果這就是做節目，那她寧願不做了。事後，演藝圈許多人跑來問金賽羅和前輩發生什麼事？金賽羅才知道，這位前輩四處說他的壞話，讓她很無言。

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