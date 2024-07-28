唱周董的歌！熱狗唱到開嗆血肉GIGO：罵幾千次髒話

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲、金音最佳樂團「血肉果汁機」昨（27（晚在北流舉辦《建宮蓋廟-宇宙預言》演唱會，同時是第一個登上北流舉辦專場的金屬樂團，吸引5千位歌迷共襄盛舉，為台灣的金屬樂開創全新篇章。

熱狗（右）、血肉果汁機共演金屬版〈十三號天使〉。（Live Nation Taiwan提供）

今年邁入第五屆的「建宮蓋廟」是血肉果汁機最具代表性的演唱會品牌，以標誌性的「台上台」為特色，在北流舞台上搭建三層樓高的「血肉宮」，搭配絢爛燈光、視訊設計及強烈渲染力的演出風格，震撼現場樂迷。

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演唱會開場影片呼應「宇宙預言」主題，由擅長塔羅占卜的神秘「血肉小姐」VCR作為開場，預言在不同平行宇宙中，血肉果汁機不同的境遇，神秘又科幻的氛圍瞬間瀰漫全場。

血肉果汁機《建宮蓋廟-宇宙預言》演唱會。（Live Nation Taiwan提供）

演唱會以招牌歌曲〈歡迎光臨〉、〈太子哥〉、〈中港方程式〉等拉開序幕，主唱GIGO也興奮喊：「暌違六個月，再次見到各位，讓我們嗨起來，殺翻現場！」歷經半年暫停演出的沈澱，血肉果汁機也將累積已久的演出能量一次噴發，甫開場便讓現場氣氛馬上沸騰。

演唱〈愛情99〉前，主唱GIGO無預警演唱周杰倫的〈半島鐵盒〉副歌段落作為引子，令台下歌迷驚喜不已，曲畢後GIGO笑說：「我女兒說他們班上有一個男生，最近都一直稱讚她很漂亮，他不知道她爸爸是誰！」

隨著演出進入第三階段「宇宙」，「MC HotDog」熱狗也氣勢登場，首度合體演出共創新曲〈我不壞了嗎？〉，此外，他們也帶來熱狗經典曲目〈十三號天使〉Hardcore版，由血肉果汁機特別改編，將金屬完美融合嘻哈，炸裂的帥氣演出更帶起了演唱會最高潮。

血肉果汁機《建宮蓋廟-宇宙預言》演唱會。（Live Nation Taiwan提供）

GIGO也在歌曲前特別和家人致歉「下一首歌有髒話，拜託原諒我，這是工作」，讓在一旁的熱狗忍不住笑著吐槽「我今天在下面看你表演，你早就罵幾千次髒話了！」讓現場笑翻。

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