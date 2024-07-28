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娛樂 日韓

日偶像女團成員東条百々花手滑曬男友 遭罰每晚po照證一事

日本偶像女團「KATACOTO＊BANK」成員東条百々花。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團「KATACOTO＊BANK」成員東条百々花觸犯偶像大忌，竟然在網路上po文宣傳表演活動時，把一名男子幫她慶生的照片一起發出。發現苗頭不對立即刪文的東条百々花還是趕不上網友備份的速度。昨（27）公司出面表示，詢問東条百々花本人之後，照片中的男子確實是她的圈外男友，公司斥責她欠缺身為偶像的自覺，並對她處以要與男友保持一定距離、往後一年，每天晚上睡前東条百々花都必須發照片證明她是一個人睡。

日本偶像女團「KATACOTO＊BANK」成員東条百々花曬出自己跟男友的照片。（翻攝自X）

2021年成軍的「KATACOTO＊BANK」在偶像圈也小有名氣，20歲的東条百々花則是今年6月才新加入的成員。才當上偶像團體成員就爆出有男友，讓公司對她要求變得更嚴格，不但請她遵守偶像必須陪伴每一位粉絲的原則，而且還向社會大眾呼籲，如果有人發現她又跟男友同框，請務必通報公司。

東条百々花本人除了在網路上po出親筆信道歉之外，也承諾絕不會再發生此事，也會努力挽回大家的信任道歉聲明，最後附帶宣傳11月將舉行演唱。雖然有網友懷疑這次公司操作話題的方式之一，但不得不承認，還滿會玩的。

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