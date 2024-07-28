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娛樂 亞洲

多陪女兒！Barry Chen錯過重要時刻 驚揭想退出《新說唱》心情

Barry Chen（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台饒歌手Barry Chen 推出2024年全新單曲〈Came From the Struggle〉，這首歌是他參加《新說唱2024》之前所寫下作品，當時遭遇創作及事業瓶頸的他，收到節目入選通知時其實感到害怕，甚至想打電話給經紀人表示想退賽，所幸最後還是留了下來更進入前24強。

Barry Chen（華納提供）

Barry參加《新說唱2024》前，正經歷一段自我懷疑的時期，「還記得當收到比賽入選通知要去海選前，當時感到很害怕，因為害怕重複前幾年的失敗。還記得節目在準備1vs1環節錄製的前一晚，我失眠了，甚至一度打電話給經紀人說想退賽，但好險她已經睡著了沒接到。」

他慶幸最後自己仍然留下來，在節目上他漸漸學會了對自己有信心與如何表達自己，並秉持著「在舞台上專業、舞台下要謙虛」的原則。隨著《新說唱2024》的旅程告一段落 ，他正如火如荼籌備新專輯中，與此同時，Barry表示多了時間陪伴女兒，過去也因為錄製節目錯過了她的重要時刻。

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