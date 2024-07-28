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娛樂 電視

無尊被地方媽媽「當場脫褲」 上《大集合》狠被胡瓜吐槽

無尊日前上《綜藝大集合》闖關。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕無尊日前上《綜藝大集合》闖關「落跑吧！女孩」，遊戲才剛開始，他就被地方媽媽抓住，地方媽媽還因為過度用力，不慎將他的褲子拉了下來。

製作單位舉辦「親子水上嘉年華」，在遊戲「落跑吧！女孩」中，男生參賽者須在女生參賽者溜下滑梯前抓到她，看到地方媽媽們積極組隊報名參加，胡瓜表示為了以示公平，派出實力最弱的無尊出來應戰，結果無尊卻跌破大家眼鏡，媽媽都已經溜下滑梯，他還卡在起點上不去。

無尊被地方媽媽抓到，褲子還被拉。（民視提供）

胡瓜看不下去，決定讓地方媽媽來追無尊，沒想到哨音才剛響，地方媽媽在兩、三步內就抓到無尊，並且用力將他的褲子拉了下來，引得大家哄堂大笑。看大家玩得如此盡興，胡瓜也向郭忠祐發出挑戰，而郭忠祐為了不讓胡瓜輸得太難看，特別大放水，結果沒想到胡瓜還是被輕而易舉地追上。

胡瓜被放水依然慘輸遊戲。（民視提供）（記者侯家瑜攝）

接下來進行的單元是「夏日闖關挑戰賽」，參賽者們需闖過重重關卡，最後爬上充氣溜滑梯再溜下來，這次觀眾代表隊的成員們個個大有來頭，除了有健身教練之外，還有親水公園的員工，看起來就非同小可，但是這次藝人們卻發揮出了超常的實力，一路連勝直到阿翔上場。雖然比賽剛開始時，阿翔與健身教練的實力不相上下，但是中間開始慢慢落後，直到最後以極大的差距落敗，但是阿翔依然保有運動家精神努力地完成挑戰，甚至到賽後訪問時都喘到說不出話來，讓大家看得又心疼又好笑。

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