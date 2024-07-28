華航地勤下跪T妹看不過去！ 戳破台灣人雙標：不愛等卻愛排？

華航地勤人員崩潰下跪道歉。（翻攝自threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕凱米颱風來襲造成國內外航班大亂，一架華航班機因時間延誤，加上行李延遲抵達，讓旅客等了超過3小時，造成旅客大怒，甚至引發華航地勤下跪道歉，引發社會關注。對此狀況網紅T妹今（28）發文直戳關鍵點，質問：「台灣人很不愛等待，卻很愛排隊？」

T妹在社群發了一篇長文，表示許多台灣人個性很急、很敢，只要等待時間長了一點，就氣噗噗的跑到店家評論下留一星負評，但是遇上免費、打折、飢餓行銷，態度丕變，就算排上三個小時也沒半句怨言，T妹覺得這樣真的很雙標，也很矛盾。

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網紅T妹看華航地勤人員下跪事件有感。（翻攝自臉書）

話題回到這次的華航事件，T妹認為乘客其實還有其他管道可以宣洩不滿，例如寫信投訴服務不佳等，但針對賠償部分「颱風天延誤很正常……全情航空都沒有所謂的天災額外賠償，到底高喊什麼賠償？」T妹不解的問：如果延誤到需要過夜，有些航空公司的確會提供住宿或餐券，但一個鐘頭……我笑了，時間是有多寶貴？

T妹感嘆台灣人遇上好康願意排幾小時的隊，但消費時缺要求迅速得到服務。（翻攝自臉書）

T妹也看到網友解釋沒有人要求地勤下跪，T妹感嘆，一個人若被很多人砲轟，情緒會變得脆弱、不理性甚至崩潰，所以她很能理解華航地勤為何會做出「下跪」行為。T妹語重心長說：「想想看台灣二十年前的服務業，再想想現在其實進步很大了，而且台灣真的很難找到勞工，許多人都跑海外高薪的國家，服務人員算我們的國寶之一，應該好好被善待。」

【T妹全文】

有沒有發現 台灣人很不愛等待，卻很愛排隊？！

好比常常會遇到店家抱怨，通常那些給一顆星的來時都氣噗噗責怪怎麼還要等？

但店家都無奈的表示需要作業時間。

許多國人個性很急、很趕、車子也是⋯ 整天跟行人輸贏的，

我都怕自己不小心跌倒被輸贏的車壓過、各個趕（敢，諧音）死隊，

好比華航事件行李等個一個鐘頭，就發文說自己是當事人，

因為等一個人鐘頭沒有通知為什麼延誤，所以才發火⋯⋯

但我相信當你們找地勤人員時，對方肯定有道歉表示不好意思，

颱風原因⋯ 問題是無限上崗，放大自己的等待時間。

你可以寫信投訴，表示服務不佳等都可以⋯ 但賠償？！

才一個鐘頭而已，你們是很少坐飛機嗎？

T妹常遇到一個時段班機多等待超過半鐘頭的，況且颱風天延誤很正常⋯

全球航空都沒有所謂的天災額外賠償，到底高喊什麼賠償？

如果延誤到你需要過夜，有些航空會提供住宿或餐卷（券），但一個鐘頭⋯⋯

我笑了！時間是有多寶貴？

而台灣人愛排隊已成全球聞名，只要遇到免費、打折、飢餓行銷，排三個鐘頭都願意等！

還常因為搶不到而大打出手。

這就矛盾了！平常都在敢死隊的族群，反而又很愛因為特定喜好非常愛浪費時間。

真是一個有趣的民族。

當然各國都有不理性的族群，記得美國曾經也有一群黑人在罵地勤延誤，

結果航警過來口頭勸說驅趕無效，不理智的人被航警直接壓制，甚至補幾拳上銬帶走⋯

大家才乖乖變文明。

社會上對不理性的人，確實需要是這樣！

這次事件有當事人表示⋯ 又沒有要你地勤跪，先跪贏而得大眾同情。

當一個人被多人連續砲轟時，會不理性的情緒崩潰而跪下肯定可以理解的。

你們依然糾結在「華航讓我等一個鐘頭未告知」 我已經說可以客訴，但你們都用情緒表達。

確實在許多國家，店家很愛報警趕走不理性的客戶，你跟他們講再多沒用，

公司應該給予員工訓練、個性硬一點。

我曾經在澳洲有人威脅我未拿到錢不離開我的店，我就直接叫警察。

很多國家警察是柔性，但澳洲警察很強硬。

沒有誰可以無限放大自己的情緒，阻止店家正常運作，就算你坐在那不走沒有罵我，

店家確實可以不歡迎任何客人。

當時警察告知他有司法途徑可以走，並威脅再不離開把你關進籠子！！

但國情不同⋯ 店家如果強硬在台灣上了新聞，肯定被網爆掃一顆星，

表示玻璃心就不要開業！！

你看⋯ T妹多了解不同國情人民的反應。

（笑 坦白說 許多人會用下跪處理請求，卑微也不見得得到同情

、可能還會被無限上崗（綱）），我反而可憐這種古代傳下來的奴性文化。

在我們很重視學分的國家，確實還是要教導下一代，抗壓與情緒處理⋯

多點口才訓練、人際關係訓練代替崩潰下跪。

想想看⋯ 台灣二十年前的服務業，再想想現在⋯ 其實進步很大了！

而且台灣真的很難找到勞工，許多人都跑海外高薪的國家，服務人員算我們的國寶之一，

應該好好被善待。

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