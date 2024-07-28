唐治平明板殯認母屍…「死亡證明有壽險」 吐露遺物處置

〔記者李紹綾／台北報導〕唐治平的母親6月被發現於租屋處頂樓輕生，他上週現身地檢署出庭，依舊不認為是媽媽，今（28日）表示明天下午3點會到板橋殯儀館看遺體，想親自確認是否為媽媽，「驗齒模硬逼我認，我才說讓我再看一眼，這是我的態度。」

唐治平。（本報資料照）

唐治平態度堅定，認為該遺體不是他的媽媽，也因遺體冰了1個多月，倘若遺體變形無法辨識，也只能簽字領回，他無奈說：「你們說是我母親我就認，拿到死亡證明就有壽險，何樂而不為？」對於媽媽的後事，他打算一切從簡，因為人走了什麼都沒有，會將骨灰存放於法鼓山。

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至於遺物如何處置？唐治平表示，若認定媽媽已離世，就會將遺物丟掉，較貴重的物品，像是結婚戒指、珠寶等物，他想拿去當鋪賣掉，覺得這些東西是爸爸和媽媽的回憶，「我不在乎這些東西，我不喜歡金銀珠寶，我不喜歡錢」。



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