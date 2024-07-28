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娛樂 電視

艾瑞瑞與曖昧對象再續前緣 阮紹榮公開性向大談理想型

〔記者侯家瑜／台北報導〕艾瑞瑞於日前發布約會Vlog節目《讓我知道你也喜歡我》，與約會對象們進行不同的約會體驗，並邀請到《料理之王》的亞軍阮紹榮擔任首集嘉賓，兩人聯手下廚做美食。認識已久的他們在過程中瘋狂大爆料和互開玩笑，艾瑞瑞笑說：「我們今天明明是來營造戀愛感的，結果一直在吵架。」

艾瑞瑞發布約會Vlog節目。（光意娛樂提供）

回憶相識過程，艾瑞瑞表示與阮紹榮初遇時對方已有女友，直到第二次見面，恢復單身的阮紹榮便對他展開熱情追求，攻勢激烈到連艾瑞瑞都忍不住想說「這個人有什麼問題嗎」，阮紹榮表示：「我第一次注意到艾瑞瑞，是看到他在《聲林之王》唱歌，覺得這個人聲音好特別，後來實際相處認識，近距離看到他唱歌，覺得很美。」笑說自己喜歡艾瑞瑞這樣有點恰北北、潑辣的感覺，現在還是覺得他很可愛。

曾有過兩任戀情的艾瑞瑞，認為自己常會被另一半的才華吸引，進而崇拜對方，也直言自己想要談戀愛，所以之前才會參加男男戀愛實境秀《男生男生配》。阮紹榮更首次在節目中公開性向，曾與女性交往過的他，在去年遇到一個男生，直到現在都還蠻喜歡對方，「我們當時都是想走入婚姻的，但我過去會想比較多、覺得大家都在看你，或因為工作等顧慮。會不敢在外面跟對方手牽手，但現在就不太會擔心那些。」

艾瑞瑞（左）與阮紹榮攜手做料理約會。（光意娛樂提供）

至於跟艾瑞瑞的關係，阮紹榮笑說其實當時曖昧到後期，艾瑞瑞就不太回訊息而漸漸淡了，「我們是無緣的人，不過當朋友或當情人都不錯，沒必要硬是強求要有個結果，我現在也不排斥任何關係。」艾瑞瑞則表示：「我剛認識阮紹榮時，就覺得這個人感覺還不錯。他現在的氛圍又不太一樣了，現在過得很自在、很快樂，今天錄節目時，他也一直會默默地配合自己，感覺很貼心。」

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