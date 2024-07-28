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娛樂 最新消息

韓正妹YTR出遊「遭男尾隨飆罵」 求助警察卻無奈道歉

小熙到台灣出遊。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓YouTuber小熙來台灣生活數月，可愛親切的風格獲得許多粉絲喜愛。近日她想到台南玉井吃芒果冰，但在台南車站遇到一名男子騷擾，當她找到警察求助，男子卻稱不滿自己被鏡頭拍到才尾隨，當小熙嘗試用中文反駁時，卻遭警察指責不要拍到人。

小熙上火車後哭了出來。（翻攝自YT）

小熙日前想到台南玉井吃芒果冰，到台南火車站要轉車時，在大廳開著直播卻被一名男子罵髒話，讓她錯愕快速離開現場，卻遭對方尾隨，而後回到車站準備搭車，一進月台卻發現男子再度出現，還對鏡頭揮手。

小熙在台南車站遭男子罵髒話。（翻攝自YT）

男子在月台還向鏡頭揮手，行為讓人相當不解。（翻攝自YT）

小熙後續找到警察協助，怎料警察表示，「因為你有拍到路人，如果上傳到網路上，他如果不願意的話，你可能就把他刪掉」，也因當下驚慌，無法好好用中文解釋，而對方與警察一來一往，小熙認為明顯感受到警察已站在該男子那一邊。

由於小熙中文較為不流利，認為警察逐漸站邊男子。（翻攝自YT）

小熙無奈道歉。（翻攝自YT）

影片中，男子稱是不滿被小熙拍到，所以才會一直跟著她，小熙想解釋從來沒有未經他人允許就拍攝，也無法阻止他人突然闖入鏡頭內，但男子卻反過來指責她，強調自己是因為被拍到才會跟著小熙，她最後無力解釋，一臉無奈道歉離開，上車後難過又委屈哭了出來。

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