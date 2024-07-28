眾量級Andy新片被指「家寧消失」 網揪1細節他回應了

YouTuber「眾量級」近日傳出分手疑雲。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」由情侶檔家寧、Andy組成，兩人交往即將邁入9年，不過近日卻傳出分手疑雲，讓網友相當好奇兩人目前關係。Andy昨（27日）上傳新影片後，便被發現「家寧逐漸消失」，而Andy出聲回應了。

影片中，Andy一人分飾兩角。（翻攝自IG）

Andy在新片中分飾兩角，詮釋「颱風天情侶的困擾」，但女生的部分由他男扮女裝，戴金色假髮扮演，被許多網友懷疑女生部分為何不是家寧，懷疑地留言：「為啥不叫家寧拍」、「為什麼不跟家寧一起演？」

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Andy影片上傳後，家寧也有按讚力挺。（翻攝自IG）

然而，在網友指「家寧逐漸消失」時，Andy在留言區回應「她在啊」，也因此引來粉絲搞笑留言：「說不定是家寧拒絕這種劇本。」至於有網友詢問回小屋拍攝的原因，「是不是跟家寧不住一起了」，Andy則解釋是為了喚起粉絲的回憶，影片上傳後，家寧也有按讚力挺。

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