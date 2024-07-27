《無職轉生》聲優內山夕實害怕臭豆腐！推給茅野愛衣：我負責腳底按摩

《無職轉生》中飾演「魯迪烏斯．格雷拉特」的內山夕實分享配音趣事。（木棉花提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕動畫《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》聲優「魯迪烏斯．格雷拉特」內山夕實、「希露菲葉特」茅野愛衣今天（27日）受邀來到台北漫畫博覽會舉辦兩場聲優見面會，與150位粉絲近距離互動，更分享許多配音演出《無職轉生》的幕後趣事和心得，全場大玩猜拳遊戲，親切互動讓氣氛相當熱烈。

《無職轉生》中飾演「希露菲葉特」的茅野愛衣。（木棉花提供）

談到來到台灣的感想，內山夕實表示：「這是第一次來台灣，之前就很常從朋友那邊聽說台灣有很多好吃的，朋友們一知道她要來，紛紛都表示很羨慕．」茅野愛衣則說：「之前就來過幾次台灣，後來因為疫情很久沒來，現在有機會可以來跟大家見面，非常開心．」

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問及參與《無職轉生》配音工作的心得，內山夕實分享了詮釋魯迪烏斯從小孩到青年的成長過程：「可以從嬰兒開始演繹整個人生，在其他作品是很少體驗到的，現在已經感覺不像在演戲，反正是跟著魯迪一起成長，體驗一個人的一生．」茅野愛衣則談到了演繹希露菲兩種身份的獨特之處：「一開始是以菲茲學長的身分出現在魯迪面前，但又希望魯迪可以認出她來，因此在聲音的演繹上特別表現出假裝男聲的女性聲音。」

聲優茅野愛衣（左）、內山夕實在舉辦見面會之前與媒體進行訪問。（木棉花提供）

此外，兩位聲優也分享了在台灣的美食體驗，昨天到台灣以後，工作人員就帶她們去吃了鴛鴦火鍋，還挑戰了鴨血，覺得非常好吃，預計晚上要去夜市，也十分期待可以吃很多好吃的，還請現場的粉絲推薦小吃，但當提到臭豆腐時，內山夕實露出了害怕的表情，茅野愛衣則說他之前吃過很好吃，內山夕實也打趣的說那臭豆腐給茅野愛衣吃，她則負責腳底按摩就好了．

活動高潮是特別加碼的簽名禮物抽獎，兩位聲優與全場觀眾進行了趣味十足的剪刀石頭布遊戲。兩名幸運粉絲獲得了由內山夕實和茅野愛衣親筆簽名的珍貴禮物，讓全場羨慕不已。

聲優內山夕實（左）與聲優茅野愛衣在台北漫畫博覽會舉辦見面會，開心地與粉絲大合照。（木棉花提供）

另外在活動前的媒體聯訪，茅野愛衣也分享了他在第二季遇到魯迪時很驚訝他的成長，不管是聲音還是表情，還聽說內山夕實為了演出長大的魯迪，還會半夜三點去KTV大吼的唱歌和喝酒，為了演好成年魯迪的聲音下足了功夫．

第二場《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》見面會將於明（28）日舉行。

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