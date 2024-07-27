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娛樂 日韓

全場都比中指！Epik High喊話「不要怕」：要引以為傲

Mithra Jin（前排左）、Tablo以超強的饒舌功力征服千名歌迷，DJ Tukutz（後排）也嗨到不行。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕南韓嘻哈團體Epik High今天（27日）在台大體育館演出，他們展現超強饒舌實力嗨翻全場，破千觀眾全都起立一起揮舞雙手，當然Epik High也沒忘了舉起水瓶朝台下潑水，不過仍澆不熄現場火熱氣氛。

Epik High演唱會。 （記者王文麟攝）

Epik High由Tablo、Mithra Jin與DJ Tukutz組成，3人出場就超有哏，各有自己的出場曲，分別是《星際大戰》黑武士主題曲、《YMCA》、《哈利路亞》，立刻炒熱現場氣氛。他們接連獻唱《PRETTY MUCH》、《ANTHIHERO》、《FLY》等歌曲，還有師弟太陽的《眼鼻嘴》以及與台灣歌手J.Sheon合作的歌曲《1000 YEARS》，Tablo不時用中文大喊「尖叫聲」，台下粉絲也以高分貝回應。

現場不少人拿著Epik High的「朴圭奉（fxxk you棒）」，造型正是比中指。Tablo要粉絲盡情揮舞，不用擔心，「請以你的手燈為榮，睡覺時也要抱著手燈！」

Tablo。（記者王文麟攝）

Tablo不愧是學霸，全程幾乎都用英文與粉絲對答，甚至告訴兩名隊友「想說什麼，我可以幫你們翻譯」，沒想到還真的翻譯的不差。Tablo幫DJ Tukutz翻譯出「我真的愛這個地方，很多好吃的東西，有很多漂亮的人、人很好的人，我愛你。」Mithra Jin的內容則是「好久不見，我是韓國最可愛的說唱（饒舌）歌手，在團體裡面我是最可愛的人。」

只是Tablo也有被考倒的時候，表演到一半，他突然坦承「我ass痛，出意外了」，以韓文詢問台下粉絲「屁股的中文是什麼？」當場現學現賣，不過Tablo似乎真的有些不舒服，跪坐在地上休息一會兒，還叫隊友幫忙撐場，所幸休息一下後並無大礙。Tablo唱到一半就走下台，近距離與粉絲接觸，不過他忍不住用中文抱怨舞台離觀眾太遠，「太遠了，你們的安全是最重要的，沒辦法！」

DJ Tukutz。（記者王文麟攝）

由於2023年Epik High的演唱會取消，Tablo在最後也向大家抱歉，「真的很對不起上次取消，非常開心見到你們，我們會盡快回來。」Mithra Jin、DJ Tukutz同樣給出承諾。他們整場獻唱26首歌，安可則是表演《BORN HATER》，Tablo只說「mother」把後面的「fxxker」留給粉絲唱，並叮嚀大家要路上小心。

還以為活動就這樣結束了，沒想到他們竟然在台上拿出一件白色T恤，當場簽名並用英文寫著「TAIPEI」，與現場千名粉絲一同留下合影，為活動畫下圓滿句點。

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