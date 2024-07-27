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娛樂 電影

鬧鬼場景全在桃園！《鬼才之道》包山包海充滿戲劇感

《鬼才之道》的中元厲鬼派對，百鬼齊聚，王淨（中右）一走進片場就覺得身歷其境。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《鬼才之道》今（27日）回到電影拍攝主場景之一的桃園，舉辦闔家歡特映活動，邀請桃園市民搶先看電影，演員瘦瘦、監製陳怡樺出席和影迷們互動。特別感謝桃園市政府給予大力協助：「這次幾乎百分之五十的場景都是在桃園拍攝，我們很幸運找到一個包山包海的空間，它幾乎有我們需要的所有場地。」

《鬼才之道》電影中幾個大場面，包含王淨飾演的菜鳥鬼同學初出茅廬參與的選秀大會、金鬼獎頒獎典禮 、中元節Party等都在桃園拍攝。第一次在桃園拍片的徐漢強也分享，剛找到拍攝地點時非常驚訝：「建築的美學和配色都太好了，我們幾乎不需要大改陳設，它本身就充滿戲劇感。」

尤其中元節厲鬼派對這場戲，讓影迷們都驚艷不已，上百隻鬼齊聚，每個造型都不同，徐漢強笑說：「雖然他們只在畫面出現一秒、兩秒，但每隻鬼的造型我們都是一個一個過，才能確保他們出現在派對上是合理的。」不只造型設計費工，場景佈置也別具用心，讓王淨感嘆：「厲鬼派對上美術組把原先已經很棒的場地再升級，一走進去就覺得身歷其境。」

張榕容（左）在《鬼才之道》與陳柏霖初相遇的場景也是取自桃園。（牽猴子提供）

令人印象深刻的還有陳柏霖飾演的Makoto和張榕容飾演的凱薩琳初相遇，這場也是取景桃園，唯美外景灑下小雨，畫面被拍得非常浪漫。導演徐漢強分享：「我們選擇的場景與世隔絕，這個地方本身就很像一個片場，不太會被外界的一些因素影響。」張榕容更有感說道：「因為場地收音非常好，連後製期重配音的工作都減輕許多。」

今日出席特映活動的瘦瘦也很開心能和桃園的觀眾見面：「我每次看都會發現新的小巧思，看第一遍時甚至沒有餘力審視自己的表演，電影一開演我就完全投入劇情，徹底地被娛樂到了。」電影《鬼才之道》將於8月7日上映。

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