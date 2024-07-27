鄧為靠《長相思》漲粉近300萬 檀健次爆楊紫敏感帶：靠近就會躲

鄧為在《長相思 第一季》完美詮釋溫文儒雅的「塗山璟」。（愛爾達電視提供 ）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄧為演出古裝劇《長相思》，劇中飾演「塗山璟」，該劇播出後漲粉近300萬，被問是否有感受到自己的人氣時，他謙虛說：「因為我身邊的朋友和家人們總會問我接下來的劇情，或是像我去一些商店買東西的時候，有些收銀員會拿平板在看東西，聽那個聲音和角色名出來後，就會覺得《長相思》還真的滿火的」。

檀健次在《長相思 第一季》演活外冷內熱的「相柳」。（愛爾達電視提供 ）

《長相思》除了捧紅鄧為外，劇中飾演「相柳」的檀健次也憑藉精湛演技和自然靈動的眼神戲，被劇迷和書粉封為「天選相柳」，在訪問中他也說到自己和相柳一樣都外冷內熱，「就像相柳有一個防風邶，我覺得自己體內也有這兩種不同的性格」。

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檀健次（右）在《長相思 第一季》飾演九頭蛇妖「相柳」，默默守護楊紫（左）飾演的「小夭」。（愛爾達電視提供 ）

在第一季中，相柳有吻咬小六的名場面，也被網友大讚是神還原，但從花絮中可以看到檀健次自曝戴上道具獠牙講話就會大舌頭，當他靠近楊紫的脖子時，兩人就會不小心笑場，他也曾訪問中爆料過楊紫很怕癢，「大家看到的畫面都是她強忍下來的，可能拍十條有三、四條她都不行，因為哈氣在她脖子上會很癢，我每次靠近她耳邊說台詞，她就會躲」。

檀健次（左）在《長相思 第一季》分飾兩角，與楊紫（右）有精彩對手戲。（愛爾達電視提供 ）

《長相思》改編自桐華同名小說，講述人、神、妖混居的大荒世界，由西炎、辰榮、皓翎三國鼎立，流落大荒的皓翎國王姬「小夭（楊紫 飾演）」，歷經百年顛沛流離，丟了自己尊貴的身分，也放棄了原本的女性容貌。在清水鎮成為專門醫治不孕的流浪醫師「玟小六」，因緣際會下救起生命垂危的青丘公子「塗山璟（鄧為 飾演）」，後與九頭妖「相柳（檀健次 飾演）」相識，並和西炎王孫「瑲玹（張晚意 飾演）」相認，幾人上演一場關於親情、愛情、友情的糾葛故事。《長相思 第一季》7月29日（一）起，週一至週五晚間7點，愛爾達綜合台全台首播。

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