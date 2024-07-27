晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《神劍闖江湖》緋村劍心來了！齊藤壯馬驚見台灣男粉：好少見

《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》主角緋村劍心的聲優齊藤壯馬（右）、動畫製作人丹羽將己來台參加漫畫博覽會。（曼迪提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕漫畫博覽會如火如荼進行，《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》聲優手遞見面會上，邀請飾演主角緋村劍心的聲優齊藤壯馬、動畫製作人丹羽將己來台，兩人在活動中除了深度對談作品及聲演話題之外，重頭戲則為齊藤壯馬首度在台舉辦見面及手遞會，限額150名開賣後隨機秒殺完售，吸引死忠粉絲到場。

兩人暢談經典名作《神劍闖江湖》新動畫計畫的細節及心路歷程，齊藤壯馬原本就是原作的粉絲，獲得主演機會時非常開心，同時也感受到壓力。而丹羽將己在動畫企劃及製作的過程中，針對如何引出角色魅力也下了許多功夫，希望能同時滿足老粉絲與新粉絲的期望，兩位來賓也希望大家可繼續關注預計10月播出的二期動畫《京都動亂》篇。

《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》齊藤壯馬親手遞交複製簽名板給幸運粉絲。（曼迪提供）

爾後在限額150名粉絲的手遞會中，由齊藤壯馬親手遞交複製簽名板給幸運粉絲，粉絲們也把握難得機會與他交流，過程中氣氛輕鬆歡樂，更有以往在日本活動時少見的男性粉絲前來，讓他非常開心。舞台活動最後，來賓除了在劍心的角色立牌上簽名及留下大合照，更主動邀請粉絲們一起喊口號，為整場活動劃下完美句點。

動畫製作人丹羽將己暢談《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》製作祕辛。（曼迪提供）

齊藤壯馬表示，對一期動畫中劍心告別小薰的場景，以及與齋藤一對決的地方都有深刻印象，希望大家可以關注這邊的演出，而二期動畫中他本人最在意志志雄真實，志志雄是位很有魅力的角色，也是接替劍心的後輩，兩人的因緣將為京都動亂篇掀起亂流。

《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》動畫製作人丹羽將己（左）、聲優齊藤壯馬來台與粉絲同歡。（曼迪提供）

丹羽將己則很在意新角色小操登場，她與劍心的各種互動也是二期的亮點之一。另外齊藤壯馬表示以主角劍心來說，他最喜愛的招式是目前還沒登場的天翔龍閃，不過若以本作來看，因為他很喜歡齋藤一，所以牙突可說是他最愛的招式。

齊藤壯馬來台宣傳《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》，並接受訪問。（曼迪提供）

兩位來賓本次來台因行程緊湊，只有在活動前日晚上先去品嚐台式熱炒，但兩人都覺得非常好吃，這次雖然品嚐美食的機會不多，但都十分期待未來還有機會來台與粉絲互動，以及體驗更多台灣文化。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中