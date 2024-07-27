《神劍闖江湖》緋村劍心來了！齊藤壯馬驚見台灣男粉：好少見

《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》主角緋村劍心的聲優齊藤壯馬（右）、動畫製作人丹羽將己來台參加漫畫博覽會。（曼迪提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕漫畫博覽會如火如荼進行，《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》聲優手遞見面會上，邀請飾演主角緋村劍心的聲優齊藤壯馬、動畫製作人丹羽將己來台，兩人在活動中除了深度對談作品及聲演話題之外，重頭戲則為齊藤壯馬首度在台舉辦見面及手遞會，限額150名開賣後隨機秒殺完售，吸引死忠粉絲到場。

兩人暢談經典名作《神劍闖江湖》新動畫計畫的細節及心路歷程，齊藤壯馬原本就是原作的粉絲，獲得主演機會時非常開心，同時也感受到壓力。而丹羽將己在動畫企劃及製作的過程中，針對如何引出角色魅力也下了許多功夫，希望能同時滿足老粉絲與新粉絲的期望，兩位來賓也希望大家可繼續關注預計10月播出的二期動畫《京都動亂》篇。

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《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》齊藤壯馬親手遞交複製簽名板給幸運粉絲。（曼迪提供）

爾後在限額150名粉絲的手遞會中，由齊藤壯馬親手遞交複製簽名板給幸運粉絲，粉絲們也把握難得機會與他交流，過程中氣氛輕鬆歡樂，更有以往在日本活動時少見的男性粉絲前來，讓他非常開心。舞台活動最後，來賓除了在劍心的角色立牌上簽名及留下大合照，更主動邀請粉絲們一起喊口號，為整場活動劃下完美句點。

動畫製作人丹羽將己暢談《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》製作祕辛。（曼迪提供）

齊藤壯馬表示，對一期動畫中劍心告別小薰的場景，以及與齋藤一對決的地方都有深刻印象，希望大家可以關注這邊的演出，而二期動畫中他本人最在意志志雄真實，志志雄是位很有魅力的角色，也是接替劍心的後輩，兩人的因緣將為京都動亂篇掀起亂流。

《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》動畫製作人丹羽將己（左）、聲優齊藤壯馬來台與粉絲同歡。（曼迪提供）

丹羽將己則很在意新角色小操登場，她與劍心的各種互動也是二期的亮點之一。另外齊藤壯馬表示以主角劍心來說，他最喜愛的招式是目前還沒登場的天翔龍閃，不過若以本作來看，因為他很喜歡齋藤一，所以牙突可說是他最愛的招式。

齊藤壯馬來台宣傳《神劍闖江湖 —明治劍客浪漫譚・北海道篇— 》，並接受訪問。（曼迪提供）

兩位來賓本次來台因行程緊湊，只有在活動前日晚上先去品嚐台式熱炒，但兩人都覺得非常好吃，這次雖然品嚐美食的機會不多，但都十分期待未來還有機會來台與粉絲互動，以及體驗更多台灣文化。

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