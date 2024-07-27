女星挑戰單車百K！段慧琳頂40度高溫 洪毛唉喊：最硬通告

段慧琳揪洪毛參加南投百K，賽事當天體感溫度40度，事後請他品嚐豆花。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕段慧琳主持《Go Go Taiwan》常在節目中挑戰極限賽事，日前進一步考取越野跑C級教練證照，斜槓身份再加一。這次邀約同門師兄洪毛參加「南投自行車百K」節目拍攝時，洪毛仍一口答應，不過洪毛當天頂著40度高溫、艱難挑戰忍不住直呼：「這絕對是我進演藝圈以來接過最硬的通告，沒有之一！」

藝人洪毛、段慧琳雖同屬鳳凰藝能旗下藝人，但以往鮮少有合作機會。近期，洪毛迷上單車運動，並成立JCP藝人車隊，讓兩人多了更多共同話題。身為隊長，洪毛經常號召大家練車、參賽，而當《Go Go Taiwan》要拍攝單車百K主題時，段慧琳也立刻想到邀約洪毛。

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洪毛（右二）一口答應段慧琳（左二）邀約參賽，還邀來郭忠祐（右一） 和余思達 。（民視提供）

洪毛接下挑戰邀請後，也揪來「過關機器」郭忠祐、「宜蘭最速男」余思達兩位藝人助陣。雖然眾人體能都不錯，但賽事拍攝當天，仍被烈日和陡坡折磨得猛灌冰塊，也忍不住對段慧琳表示佩服：「我們以為騎一騎、拍些畫面就可以上車吹冷氣了，結果竟然全程跟拍騎完。女漢子的節目，果然是來真的！」

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