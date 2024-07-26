要確欸！肯爺攜手Ty Dolla $ign確定來台 親自官宣場次

美國饒舌天王肯爺要來台灣了！（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕這是真的！最有爭議性的美國饒舌天王Ye（肯伊威斯特／肯爺／Kanye West）確定要來台灣。日前傳出肯爺將攜手嘻哈大咖Ty Dolla $ign一起來台灣舉辦《Vultures》專輯試聽會，過去都是韓國滾石報導，可信度極高，但官方正式場次始終可能有變。現在美夢成真Ty Dolla $ign本人在社群直接公布場次，廣大樂迷興奮到不敢相信！

肯爺（右）和Ty Dolla $ign兩人將攜手一起來台灣。（翻攝自IG）

今（26）日Ty Dolla $ign在自己的社群平台宣布這個重磅消息，他發了一張照片，上頭寫著「《Vultures》LISTENING EXPERENCE、TAIWAN、2024.08.25」，證實兩人要到台灣辦試聽會的消息，全亞洲僅有韓國與台灣兩個國家舉辦。

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目前詳細售票細節尚未公布，有一說將在高雄世運主場館舉行，但高市府表示「未收到相關申請」。另一方面，先前美國巡演場次曾經無故被取消，在肯爺和Ty Dolla $ign踏上台灣土地之前，粉絲心還是懸著。

Ty Dolla $ign在社群平台給的驚喜。（翻攝自IG）

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