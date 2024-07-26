（新碟快報）黑幫經典《四海好傢伙》新裝上架！《怒海劫》首發UHD鐵盒

〔記者許世穎／專題報導〕本週新碟繼續有來自華納兄弟的影史經典「The Film Vault」系列鐵盒，繼先前首波《2001：太空漫遊》、《銀翼殺手》以及《刺激1995》3部作品的UHD+BD典藏鐵盒版，本週則有大導演馬丁史柯西斯黑幫經典《四海好傢伙》，一樣以全新設計鐵盒與包裝精美上市，絕對是影迷不可錯過的精美收藏。

《四海好傢伙》推出「The Film Vault」系列UHD+BD典藏鐵盒版。（得利影視提供）

《四海好傢伙》改編自尼可拉斯彼賴基真實暢銷書，以不同其他電影的方式探討犯罪生活。電影由馬丁史柯西斯執導並共同編劇，被紐約、洛杉磯和國家影評人協會評選為1990年最佳影片，並入選為AFI百大美國電影之一。

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由馬丁史柯西斯執導的《四海好傢伙》是影史經典黑幫片。（翻攝自IMDB）

該片集合影帝勞勃狄尼洛、已故演技派男星雷李歐塔，還有憑該片獲得奧斯卡最佳男配角的喬派西一同演出，敘述了美國歷史上黑幫名人亨利希爾（雷李歐塔飾演）與他的朋友在1955年至1980年期間的興衰史，生動、逼真地勾勒出黑道人物獨特的生活形態，以及與眾不同的價值觀。

奧斯卡提名電影《怒海劫》推出UHD+BD雙碟鐵盒版。（得利影視提供）

其餘已發行新碟還有奧斯卡提名電影《怒海劫》，首度發行UHD+BD雙碟鐵盒版，電影改編自理察菲利普斯船長於2009年的快桅阿拉巴馬號劫持案中，遭索馬利亞海盜綁架的經歷真實故事，由《神鬼認證》導演保羅葛林葛瑞斯執導，集合影帝湯姆漢克，還有憑該片入圍奧斯卡的巴克哈德阿布迪一同演出。

未在台灣上映的驚悚片《絕命塔羅牌》，在台推出藍光BD及DVD。（得利影視提供）

此外，未在台灣院線上映的驚悚片《絕命塔羅牌》（Tarot）也已推出藍光BD及DVD，電影描述一群朋友魯莽地違反塔羅牌占卜的神聖規則，在不知不覺中釋放了被詛咒的牌中困住、難以言喻的邪惡，被迫一一面對命運，與死亡賽跑。上述影音商品皆已上市，由得利影視代理在台發行。

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