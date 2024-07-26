晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（新碟快報）黑幫經典《四海好傢伙》新裝上架！《怒海劫》首發UHD鐵盒

〔記者許世穎／專題報導〕本週新碟繼續有來自華納兄弟的影史經典「The Film Vault」系列鐵盒，繼先前首波《2001：太空漫遊》、《銀翼殺手》以及《刺激1995》3部作品的UHD+BD典藏鐵盒版，本週則有大導演馬丁史柯西斯黑幫經典《四海好傢伙》，一樣以全新設計鐵盒與包裝精美上市，絕對是影迷不可錯過的精美收藏。

《四海好傢伙》推出「The Film Vault」系列UHD+BD典藏鐵盒版。（得利影視提供）

《四海好傢伙》改編自尼可拉斯彼賴基真實暢銷書，以不同其他電影的方式探討犯罪生活。電影由馬丁史柯西斯執導並共同編劇，被紐約、洛杉磯和國家影評人協會評選為1990年最佳影片，並入選為AFI百大美國電影之一。

由馬丁史柯西斯執導的《四海好傢伙》是影史經典黑幫片。（翻攝自IMDB）

該片集合影帝勞勃狄尼洛、已故演技派男星雷李歐塔，還有憑該片獲得奧斯卡最佳男配角的喬派西一同演出，敘述了美國歷史上黑幫名人亨利希爾（雷李歐塔飾演）與他的朋友在1955年至1980年期間的興衰史，生動、逼真地勾勒出黑道人物獨特的生活形態，以及與眾不同的價值觀。

奧斯卡提名電影《怒海劫》推出UHD+BD雙碟鐵盒版。（得利影視提供）

其餘已發行新碟還有奧斯卡提名電影《怒海劫》，首度發行UHD+BD雙碟鐵盒版，電影改編自理察菲利普斯船長於2009年的快桅阿拉巴馬號劫持案中，遭索馬利亞海盜綁架的經歷真實故事，由《神鬼認證》導演保羅葛林葛瑞斯執導，集合影帝湯姆漢克，還有憑該片入圍奧斯卡的巴克哈德阿布迪一同演出。

未在台灣上映的驚悚片《絕命塔羅牌》，在台推出藍光BD及DVD。（得利影視提供）

此外，未在台灣院線上映的驚悚片《絕命塔羅牌》（Tarot）也已推出藍光BD及DVD，電影描述一群朋友魯莽地違反塔羅牌占卜的神聖規則，在不知不覺中釋放了被詛咒的牌中困住、難以言喻的邪惡，被迫一一面對命運，與死亡賽跑。上述影音商品皆已上市，由得利影視代理在台發行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中