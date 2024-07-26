王思佳颱風採買遭偷拍 霸氣分享暗號、配件、集合地點
王思佳個性直率大方。（翻攝自IG）
〔記者馮亦寧／台北報導〕凱米颱風強勢襲台，許多民眾都搶在颱風登陸之前趕緊囤貨買些泡麵、乾糧回家，以免風雨轉大無法出門。有網友在採買時遇見女星王思佳，事後網友將照片傳到網路上，王思佳本人也看到照片，大方現身回應：以後這種行程，大家約好在全聯門口一起，不要再偷偷拍了啦。
王思佳颱風天採買遇上網友偷偷拍下她的照片。（翻攝自IG）
王思佳昨（25）在社群貼文，透露自己颱風天出門採買被拍，她大方說：「只能說我這種發光體的體質該怎麼辦」，接著她分享當天採買時的穿搭，從包包、吊飾甚至到鯊魚夾都沒落下。她也在文中自豪：「我本人就是比照片漂亮很多」，還跟網友約好：「鯊魚夾是我們的暗號」
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王思佳颱風天採買遇上網友偷偷拍下她的照片。（翻攝自IG）
王思佳的颱風時尚單品。（翻攝自threads）
【王思佳全文】
颱風天出門採買也會被拍 只能說我這種發光體的體質該怎麼辦？
而且大家都在擔心我拿什麼包包 我就不就來分享了嗎？
買了好多年全皮的粉紅包包 完全忘記品牌也想不起來在哪裡買的
（翻不到標⋯不貴好像2-3千）
因為我買東西就是個衝動，圖個開心 可手提還有同色背帶
搭配我在香港機場買的牡蠣娃娃
當然還要配上彩色鯊魚夾 這才是獅子座的儀式感
髮夾，我還有兩個不同的配色 以後這種接地氣的行程，
大家約好在全聯門口一起，不要再偷偷拍了啦
我本人就是比照片漂亮很多
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