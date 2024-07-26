韓「真人版娜美」穿比基尼認愛！粉絲心碎：是時候取消關注

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣網紅「Sejinming」擁有甜美外表及火辣傲人的身材，在IG坐擁118.8萬粉絲，獲得「真人版娜美」封號。沒想到，她日前無預警認愛，公開男友與她在泳池中的親密合照，讓粉絲羨慕又嫉妒。

Sejinming在IG擁有118.8萬粉絲，有「真人版娜美」之稱。（翻攝自IG）

Sejinming公開多張與男友親密合照，只見Sejinming身穿色彩繽紛的比基尼，並將頭髮盤起，紅色眼鏡掛在頭上，而男友頂著紅色短髮，外表相當稚嫩。Sejinming與男友兩人在泳池中舉止相當甜蜜，一會兒讓男友躺在胸前，一會兒跨坐在男友身上與他深情互看。

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在IG上PO出與男友互動照，讓許多粉絲直接心碎。（翻攝自IG）

Sejinming也在IG個人檔案上與男友互相標註，大方認愛羨煞許多粉絲：「世界上最幸運的人」、「幸運的傢伙，希望我是他。」但也讓許多網友心碎，直言要取消追蹤：「是時候取消關注了，謝謝各位。」、「夥計們，青春結束了。」

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