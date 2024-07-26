日本偶像女團RiNCENT成員停車場「鴕鳥上身」 笑噴網友

日本偶像女團成員琴吹ゆず在停車場模仿鴕鳥。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團RiNCENT成員琴吹ゆず近日在社群平台放上一段自己模仿鴕鳥的影片，沒想到原本僅有2.6萬追蹤的她，憑著這段14秒的影片衝出千萬流量，意外爆紅的除了琴吹ゆず，還有鴕鳥。

琴吹ゆず其實是個美少女。（翻攝自X）

琴吹ゆず日前在一個停車場模仿鴕鳥，她把頭縮進上衣裡頭，一隻手往上伸害彎曲手掌當作鴕鳥的頭。雖然整段影片僅14秒，但琴吹ゆず卻學了鴕鳥張望、張口的模樣，這段影面目前已經吸引至少超過1100萬人次瀏覽。

請繼續往下閱讀...

琴吹ゆず的X粉絲直線上升。（翻攝自X）

當網友發現模仿鴕鳥的琴吹ゆず竟然是個大正妹，更是驚訝，大呼：「不只是外觀，連動作都學得很像，根本是鴕鳥附身」、「天啊！本人超正的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法