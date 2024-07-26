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娛樂 亞洲

「波波姐」震撼彈宣布離婚！莊韻澄痛訴分居遭威脅

莊韻澄（左）今日發文表示已與呂成忠辦理離婚手續中。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕42歲的「波波姐」莊韻澄（舊名：莊端兒）原為香港性感模特兒，2020年與圈外男友旅程中閃婚，並育有1子。今（26）日她突然在社群發出律師聲明，宣布自己已經在1年前就和丈夫分居，兩人目前正在辦理離婚手續，痛心說：「我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子」。

莊韻澄原本是香港性感模特兒。（翻攝自臉書）

莊韻澄認為「離婚」對她而言是個非常沉重的決定。她知道事件一旦公開，對孩子會造成很大傷害，但她也是迫不得已才做出這樣的決定。莊韻澄自然對待婚姻的態度並非兒戲，之前不斷退讓與容忍都是為了孩子，沒想到她的讓步卻替自己帶來傷害，今年1月12日孩子被丈夫帶走，並以此要脅，讓莊韻澄不得不選擇報警維護自己的權益。

莊韻澄強調她對婚姻從來沒有抱持兒戲態度。（翻攝自臉書）

律師聲明中提到莊韻澄與呂成忠早在2023年7月分居，目前正在辦理離婚手續正是切割，強調目前並未與任何經紀人或公司簽約，所有幕前及日常工作全都是莊韻澄親自負責與安排。

【莊韻澄全文】

對於我來說這是一個非常沉重的決定。

我非常明白事件一旦公開，對小孩子會造成很大傷害，但我真的迫不得已才做此決定。
我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。
每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣蔑甚至爭吵！

我對待婚姻並不兒戲，為了我的孩子，過去一直以容忍及退讓態度，
致力去維繫、處理雙方關係。但在2024年1月12日下午在我不知情的情況下，
我的兒子被他爸爸帶了去台灣，以此要脅我就範一切……我已即時報警處理，
也令婚姻到達無法挽回的地步。

孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵亦令孩子變得封閉不愛說話。
從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由本人一力承擔，我一直努力工作去維持生活所需。
但一個獨力承擔家庭的女人，卻在婚後日子得不到應有的愛護，
常活在被情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中，甚至原本用作監察孩子在家中情況的cctv，最終成為他經常說要公開我生活私隱的要脅工具。

對方種種激進行為，已把我迫到臨界點，為了兒子與我的安全著想，
我必須拿出勇氣將這段婚姻劃上句號，與兒子展開新的生活。

對於連日來本人工作上客戶或朋友所受到的騷擾，令本人不得不提早發出聲明公開本人現況。以正視聽！本人莊韻澄亦對此深感抱歉。

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