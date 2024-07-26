連俞涵斜槓出書「有點過於天真」 與人保持距離越活越自在

連俞涵推出新書《水豚工讀生》，直呼自己越來越像淡定水豚。（凱特文化提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「時代劇女神」連俞涵一直以山羌自我比擬，她近期與日本演員高橋一生合作台灣史詩級劇《零日攻擊ZERO DAY》，自招掩飾了3星期的崇拜與仰慕，終於在殺青那刻釋放出來，「拍戲時與高橋一生對視簡直害羞死了，每天心臟都跳得好累。」所幸倚靠著嚴肅的劇情維持專注，不然激動的心情實在難以招架。

殺青後，連俞涵整整休息了一週才恢復正常的能量，緊接著投入第4本書的宣傳，聊到新書書名《水豚工讀生》，她形容自己慢慢從山羌變成水豚，越活越自在，雖然偶爾還是很害羞，但已經越來越堅強。

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因為演員身分或戲中角色常被稱讚脫俗、可愛，回到現實生活煮菜、捏陶時，連俞涵不禁想著「可愛的水豚君會不會也是這樣，因為外觀行為被稱讚，其實是有位認真生活的工讀生在水豚身體裡面打工吧！」她笑說自己也是為角色服務的水豚工讀生。

連俞涵推出新書，形容自己慢慢從山羌變成水豚，越活越自在。（凱特文化提供）

連俞涵經常被朋友形容「活在特別的節奏裡，卻常常不經意療癒他人。」新書中提到，她喜歡與人保持自在舒服的距離，才能活得清醒、明亮。這樣的她，難得在書中透露與對戲演員、導演的私下互動，對方溫馨的小動作讓連俞涵受寵若驚，直呼這些小感動讓她會想繼續演戲下去。

連俞涵在社群談到，剛開始出書時，以為一年可以寫一本，「其實有點過於天真，原來書寫並不是像拍戲，設好一個時間，就在那個期限內完成就好，總在角色與自己獨處的空擋間，默默書寫。」她這幾年接到的角色任務，讓她無法靜下心書寫，但其實書寫這件事，一直存在於她的心裡，「就像我喜歡的閱讀，總會在日常中所有擠出來的空擋存在，《水豚工讀生》是一本隨筆集，跟著工作節奏越來越緊湊的日常，每一篇都短短的，適合在任何空檔翻閱，可能是一個工作瞬間的捕捉，也可能是一個拍攝時的回憶片段，是在當演員時的工作隨筆，如果大家想看看不同的職場雜記，可以在有空時，翻翻這本書。」《水豚工讀生》7月27日開始預購、8月1日上市；《零日攻擊ZERO DAY》將於2025年播出。

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