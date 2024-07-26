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阿金醫師颱風天清冰箱 傻眼全是1食物網急喊+1

阿金醫師颱風天想清冰箱沒想到卻碰上神級大魔王。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕凱米颱風來襲，也成為八年來首個登陸台灣的颱風，並讓許多縣市連續放了兩天颱風假。由於風雨強勁，多數民眾都靠著泡麵、清理冰箱剩餘食物果腹。知名的ICU「阿金醫師」陳志金表示自己打開家裡冰箱的時候，發現裏頭還有幾顆端午節剩下的粽子，沒想到太太卻急忙阻止他，原因是：「分不出放了幾年」。

冰箱裡的肉粽看起來很正常，但阿金醫師的老婆說分不出來是哪一年的。（翻攝自臉書）

阿金醫師昨（25）日在社群發文，表示颱風天就是清理冰箱的時間，原本他想把冰箱裡的粽子吃掉，沒想到太太卻急忙問：「你要蒸來吃嗎？」同時趕緊阻止他並說「我分不出來，哪些是今年的？哪些是去年的？」，嚇得阿金醫師趕緊改吃泡麵，阿金醫師還打趣問：「是不是每個台灣人的冰箱都一定會有幾顆粽子？差別只是幾年前的？」網友看到紛紛莞爾留言：「我家也是」。

貼文發出之後，許多網友紛紛舉手：「我們家今天午餐也是粽子欸」、「颱風就是粽子重生的機會」、「吃完3小時後就知道是今年的還是去年的了，前年的應該更快」。

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