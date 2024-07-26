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娛樂 最新消息

蔡詩芸曬「10年前後牽手照」放閃王陽明！網揪1點：不一樣了

王陽明與蔡詩芸日前帶著寶貝女兒前往泰國度假。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔡詩芸和王陽明結婚8年，婚後育有一個寶貝女兒，兩人經常透過社群放閃，今（26）蔡詩芸曬出10年前和10年後，與老公在同一場所拍下的牽手照，甜蜜畫面閃瞎一票網友。

蔡詩芸曬出10年前後與老公在相同地點的牽手照。（翻攝自IG）

蔡詩芸與王陽明近日帶著愛女前往泰國吉普島旅遊，蔡詩芸不忘在IG放閃，曬出10年前後在同一地點的「老公視角」牽手照，寫下「10年前10年後，一樣的地方，不變的我們」，可見兩人站在海岸邊，擺出與過往相同的姿勢，時隔許久再次重溫舊地，小倆口的感情依舊甜蜜。

照片曝光後，夫妻牽手的畫面閃瞎眾人，粉絲紛紛留言「模範夫妻」、「期待第三個10年」、「太浪漫了」，其中還有眼尖網友揪出「有，刺青不一樣了」，釣出蔡詩芸本人回應大讚「厲害」。

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