（巨雷警告）不藏了！《死侍與金鋼狼》動漫展直接曝光驚喜客串

導演薛恩李維（左起）、萊恩雷諾斯、休傑克曼環抱彼此打氣。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅作《死侍與金鋼狼》已搶先美國在台上映，導演薛恩李維、漫威影業執行長凱文費吉於當地時間25日率領主要演員「死侍」萊恩雷諾斯、「金鋼狼」休傑克曼以及艾瑪柯琳一同出席聖地牙哥動漫展發布會及特別放映，映後直接不藏了，把片中驚喜客串全部邀上台。

（最後會有大雷，閱讀請注意）

這場被稱為「終極死侍與金鋼狼生命慶典」在會場H廳舉行，當萊恩開玩笑表示這次驚喜放映是「最難保密的秘密」時，台下粉絲立刻爆出歡呼聲，他感性回憶道：「我記得，我是你們見過的最緊張的人。我當初就是帶著首部《惡棍英雄：死侍》來這裡，某種意義上，對我來說是一個夢想成真。」

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休傑克曼（左起）、導演薛恩李維、艾瑪柯琳、萊恩雷諾斯、漫威影業執行長凱文費吉一同出席《死侍與金鋼狼》聖地牙哥動漫展發布會。（漫威影業提供）

萊恩說那是為粉絲拍的電影，「我記得當我知道大家也喜歡這部電影時的滿足感，感覺像是和你們之間建立了一種我一直渴望的聯繫，我們放映了片段，觀眾再次為這片段尖叫，我永遠不會忘記那一刻」，隨後他指向休笑言「因為這個混蛋就在後台。」

休也回憶：「我就站在那邊，我看著片段，然後開始聽到『再來一次，再來一次』的呼聲。我跑到後台找到了舞台經理，我說『再放一次片段。如果你不再放一次該死的片段，他們會把H廳拆了！』」

漫威影業執行長凱文費吉（左起）、萊恩雷諾斯、導演薛恩李維、休傑克曼、艾瑪柯琳在《死侍與金鋼狼》聖地牙哥動漫展發布會上，一同介紹客串的「X-23」達芙妮金、「幻影殺手」珍妮佛嘉納、「霹靂火」克里斯伊凡、「金牌手」查寧塔圖以及「刀鋒戰士」衛斯理史奈普出場。（漫威影業提供）

而在電影放映後，眾人再度回到舞台上，情緒激動的萊恩直說，能夠站在這裡和金鋼狼（休）並肩而站是一種「情感上的榮幸和特權」，休則說與H廳的所有人一起觀看這部電影是他一生中最不可思議的經歷之一，「自從我第一次扮演金鋼狼已經過了24年」，隨後對於導演李維和萊恩創造再次演出的機會深表感謝。

但這對「漫威雙救星」不想單獨慶祝，於是邀請了片中所有驚喜客串的超級英雄一同上台，除了預告中已現身的「X-23」達芙妮金、還有「幻影殺手」珍妮佛嘉納、「金牌手」查寧塔圖、「刀鋒戰士」衛斯理史奈普，以及以「霹靂火」（驚奇4超人）身分客串的克里斯伊凡。

達芙妮金（左起）、休傑克曼、珍妮佛嘉納、導演薛恩李維、艾瑪柯琳、萊恩雷諾斯、衛斯理史奈普、查寧塔圖、漫威影業執行長凱文費吉、克里斯伊凡一同出席《死侍與金鋼狼》聖地牙哥動漫展發布會。（漫威影業提供）

該慶典是漫威影業今年在H廳的兩場活動中的第一場。執行長費吉將在當地時間週六（27日）回來進行另一場發佈會，預計將包括即將上映的電影如《美國隊長：無畏新世界》、《雷霆特攻隊》和剛開拍的《驚奇4超人》首次亮相。

《死侍與金鋼狼》全台上映中，上映首日碰到颱風攪局，多數影城、戲院幾乎整天沒開，但加上昨天（25日），全台兩天仍以台幣2416萬奪冠，證明「雙漫威救星」的超強吸引力。

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