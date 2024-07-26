泰BL《佳期如許》剛完結！GreatInn火速宣布來台 一夜情昇華真愛

Inn（左）與Great因合作《佳期如許》獲得喜愛。（翻攝自GMMTV）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國演員Great、Inn首度搭檔BL浪漫喜劇《佳期如許》，開播後討論度居高不下，7月20日剛劇終，讓戲迷相當不捨，他們隨即宣布攜手訪台會粉絲，於9月22日下午4點於花漾展演空間舉辦「Great Inn 1st Fan Meeting In Taipei」，與台粉同歡。

Great和Inn在出道前期都曾擔任過電台DJ，各自在演藝圈奮鬥多年，積累了豐富的演藝經驗。今年兩人首度合演BL戲劇《佳期如許》，展現出不一樣的化學反應，Great在劇中飾演拳擊手，Inn則是失戀的醫生，兩人從一夜情開始，逐漸升華成為真正的愛情。劇情中不乏香豔刺激的床戲場面，也少不了展示「肌」情四射的場面。

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「Great Inn 1st Fan Meeting In Taipei」。（無限娛樂提供）

Inn受訪時透露，為了與身材嚴格控制的Great看齊，他開始積極進行健身，沒想到越練越有心得；而原本較不注重膚質的Great，則開始重視外在保養，這雙重的視覺享受也成為劇迷津津樂道的話題。

日前《佳期如許》舉辦終映活動，Great、Inn現身陪伴粉絲觀看最後一集，還在活動中感性地分享真心話。Inn首先感謝Great的包容，並承諾未來會成為更好的搭檔。Great則回應將繼續和Inn一起合作，展現了他們之間曲終人不散的深厚情誼。

「Great Inn 1st Fan Meeting In Taipei」將於9月22日下午4點於花漾展演空間舉辦，購票觀眾均可與他們近距離擊掌、獲得專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，見面會票價分為NT.6,800／5,600元／4,400元，採全場對號入座，並將於8月3日下午2點05分KKTIX售票系統及全台全家便利商店正式開賣，活動相關資訊請洽主辦單位台灣無限娛樂臉書。

「Great Inn 1st Fan Meeting In Taipei」福利。（無限娛樂提供）

「Great Inn 1st Fan Meeting In Taipei」座位圖。（無限娛樂提供）

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