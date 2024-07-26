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娛樂 最新消息

《原子》呂植宇曝遭「惡霸狂追20分鐘」 揭衝突原因竟與眼神有關

LCY呂植宇。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕來自《原子少年》的LCY呂植宇昨（25日）晚在17LIVE與粉絲話家常，粉絲把握機會向呂植宇告白，還有鐵粉趁機會問他，未來的婆婆好相處嗎？讓呂植宇瞬間害羞說不出話。

呂植字魅力無窮，高顏值收穫不少粉絲，不過他那雙會放電的眼神小時候曾幫他惹上麻煩，他爆料，國小有位女同學單戀他，但學校剛好有個小惡霸也喜歡這位女同學，小惡霸知道女同學喜歡他後，在校園整整狂追他20分鐘。後來對方知道只是女同學單戀後，兩個人之後居然還變成不錯的朋友，每次回憶起這段往事，他總覺得荒謬又好笑。

「快問快答」環節，呂植宇認真想問題的模樣，粉絲刷留言說好可愛。（17LIVE提供）

不想被侷限的呂植字正朝著全能創作歌手出發，創作靈感來自於對生活的瞬間感受，孝順的呂植字說，非常感謝他的爸媽，因為沒有他們就沒有現在的他，爸媽一直在背後著撐著他，讓他能堅持他的夢想，他的爸媽是他最強大的後盾，雖然是第一次發個人單曲，呂植宇說他很平常心，因為之前已發過好幾首合作曲，點擊次數對他僅是一個數字，他比較在乎新作品〈Dance with Me〉給大家的感覺是什麼。

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