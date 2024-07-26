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娛樂 最新消息

苦苓暗諷盧秀燕「鐵人」 要高虹安學著點

新竹市長高虹安在立委任內涉貪助理費，一審今（26）日上午11點在台北地院宣判。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台中市長盧秀燕在凱米颱風來襲前赴美訪問，眼見颱風來勢洶洶，抵達美國後5小時又搭機趕回台中災變中心主持工作會報，被台中市民進黨議員質疑應提早判斷而非臨時折返，如此浪費公帑搭商務艙作秀，又不信任市府團隊。

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新竹市長高虹安在立委任內涉貪助理費，一審今（26）日上午11點在台北地院宣判，知名作家苦苓透過臉書發文，公開點名高虹安並暗諷盧秀燕。

發文中，苦苓列出10點鐵人行程，明眼人一看就知道他影射的人就是盧秀燕：

1. 在桃園機場開記者會後搭機出境。

2. 飛行約12小時後到達洛杉磯機場。

3.辦理通關入境並拿到行李，約花兩小時。

4. 從洛杉磯機場入境大廳立刻前往出境大廳。

5. 在出境大廳停留約五小時，中間短暫休息、用餐，或者購物。

6. 出發前兩小時到華航櫃台報到出境（剛好有空位還是早就訂好機位了？）

7.飛行約13小時到達桃園機場，辦理入境手續。

8. 在桃園機場與「臨陣脫逃」的災害應變中心指揮官一起開記者會。

9. 搭車兩小時趕回市政府，宣布正常上班上課。

10. 午夜前和五名女市長一起變卦、決定停班停課。

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最後，苦苓提醒網友粉絲，「鐵人」百忙中還換衣服、拍影片，告訴大家要回來跟市民在一起，更要高虹安學著點，「這才叫鐵人（因為會飛，好像應該叫鋼鐵人）行程，你那種公主行程算什麼？」

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