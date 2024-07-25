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娛樂 音樂

不忍了！粉絲「一舉動」 KIRE嚴肅喊話「希望能慎重」

KIRE獲邀為BST Hyde Park音樂節開場。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「KIRE」凱爾日前受邀於英國倫敦海德公園舉辦的《British Summer Time Hyde Park》（BST Hyde Park）音樂節演出，現場教台下5萬名觀眾學唱〈美〉的中文副歌，聽老外齊聲高唱「美」和「水」，感動到差點落下男兒淚，離場時不忘嘴甜直呼：「倫敦，你很美！」而KIRE也是首位參演該音樂節的華人歌手，可說是名符其實的華人之光。

《British Summer Time Hyde Park》音樂節過去參演藝人包括滾石樂隊、保羅麥卡尼、泰勒絲、愛黛兒等大咖天王天后，亞洲藝人則為南韓女團BLACKPINK與今年的男團Stray Kids，每年的演出陣容都吸引大量樂迷朝聖，KIRE此次受邀擔任開場嘉賓，談到獲邀時的心情？他表示：「我真的嚇到了，因為表演陣容非常強大，這次能夠代表台灣出現在這樣的舞台上，我感到非常榮幸，同時也覺得責任重大。希望能夠透過這次的表演，讓更多人看到台灣的音樂和文化。」

KIRE演出後與觀眾互動。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

以往不吝嗇展現六塊腹肌、狂撒費洛蒙的KIRE，被封為「行走的春藥」，此次英倫行依舊展現魅力，演出後他在場邊與觀眾們合照互動，雖因場地限制僅能互動30分鐘，但仍合影到最後一刻才被工作人員架走，事後他於IG發文「明天在聖保羅教堂前見」，隔天陰雨綿綿，仍有300名粉絲到場等候他，讓他揪感心。

談到讓他印象最深刻的事，他說：「一位粉絲把我的簽名紋在了身上，這讓我非常吃驚。我希望未來的粉絲在做出這樣永久性的決定之前，能慎重考慮幾個月。」這雖是KIRE第一次造訪倫敦，卻無緣四處走走逛逛，僅待的3天時間全獻給表演和粉絲，但他仍甘之如飴。

KIRE演出後與觀眾互動。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

KIRE談到近年積極投入海外演出，並堅持以中、英文創作歌曲，就是希望用音樂打開國際市場與視野，此次英倫演出後IG更多了6千名粉絲追蹤，讓他開心表示：「會再持續努力！」這次在《British Summer Time Hyde Park》帶領5萬名觀眾高唱中文歌，他說：「我一瞬間覺悟到，中文音樂一定可以走向國際，只是需要找到合適的呈現方式和吸引海外觀眾的方法，這是我需要花更多時間研究的。」

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