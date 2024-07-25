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娛樂 電視

胡瓜合體謝龍介被拱脫衣！揭首次封鎖網友內情：踩到底線

胡瓜（右）合體謝龍介。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期積極經營Youtube頻道《下面一位》前陣子剛破10萬訂閱，最新一集邀來有台語大師稱呼的謝龍介，兩人用台語交流相談甚歡，也因謝龍介的台語能力非常好，節目中開啟台語小教室的環節，被人稱為「閩南語之神」的謝龍介每道題目都秒答對，沒想到最後竟出現他不會的題目，也讓胡瓜開心表示：「終於考倒了！」

謝龍介最近也進軍網路平台，YT、直播、抖音樣樣來，在直播中也接受網友call in，喜歡與觀眾聊天，不過他透露近日首次封鎖了網友，原因是騷擾到其他粉絲，影響了觀看他直播的人，踩到底線的舉動讓謝龍介忍無可忍，毫無猶豫的就將該名網友封鎖。

胡瓜好奇向謝龍介討教，競選或舉辦活動時，在舞台上要如何讓現場氛圍熱絡？謝龍介對此表示氣勢才是最重要的，直接在現場熱情示範，甚至幫下面一位宣傳，像在競選般大聲喊道：「這部片如果破百萬，胡瓜就脫衣服給你看！」炒熱氣氛的功力不在話下，逗得胡瓜樂不可支。

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