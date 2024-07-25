楊繡惠外景險飆淚！突然大罵「爛梗」現場內幕曝

楊繡惠（中）挑戰機械舞。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠與藝人張文綺錄製民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，本週主持人來到嘉義義竹，深入體驗白蝦達人的工作。

一到魚塭，籃籃好奇怎麼會有人穿著實驗室白袍撒飼料，職人柯明賢笑說為了吸引主持人的注意，而白袍上有「工研院工程師」的字樣，讓眾人紛紛驚嘆工程師竟然在養蝦，職人表示回鄉十幾年，現在專職養蝦，主修機械的他可是國家級頂級人材。

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張文綺聽到馬上驕傲的表示自己對「機械」也是略有涉獵，語畢著突然秀了一段機械舞，阿翔、籃籃不甘示弱的說表情不到位，也現場秀一段，超無厘頭讓楊繡惠看不下去連忙喊卡「別再跳了」，籃籃卻大笑表示楊繡惠生氣的表情好適合機械舞，楊繡惠被迫也只好來段機械舞，超猙獰表情意外讓全場爆笑。

眾人被道具蛇嚇一跳。（民視提供）

楊繡惠隨後向職人柯明賢詢問，為什麼只有他們家的魚塭周邊種植草，職人解釋是為了保護自然環境，才特別種植「匙葉蓮子草」，這種葉子可避免魚塭被老鼠打洞迫害，也不用使用除草劑，更可防止土壤流入魚塭；楊繡惠提問除了好處，會不會有什麼壞處？而正當職人領藝人低頭往下看時，突然從草堆中衝出一條蛇，惹得所有人四處逃竄，楊繡惠更是嚇到險些飆淚，阿翔也被嚇得魂不附體，最後發現竟是道具假蛇，氣得楊繡惠大罵這爛梗要用多少次。

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